Fabio Quartararo: «Vorjahressiege bedeuten nichts»

Fabio Quartararo peilt nach den Siegen in Doha und Portimao den Hattrick in Jerez an

Zwei Mal siegte Fabio Quartararo im Vorjahr in Jerez. Zwei Mal war er auch in der Saison 2021 erfolgreich und deswegen reist er mit breiter Brust nach Spanien. Auf diese Erfahrungen will er sich jedoch nicht verlassen.

Zum ersten Mal in seiner Karriere könnte Fabio Quartararo drei Rennen hintereinander gewinnen. Diesen Hattrick peilt der Franzose mit seiner Yamaha M1 an diesem Wochenende in Jerez an. Schon im Vorjahr gewann er beide Rennen in Andalusien, doch verlassen will er sich auch darauf nicht.

«Wir haben gesehen, wie es Miguel Oliveira nach seinem Sieg 2020 in Portugal in diesem Jahr ging, er hatte Probleme. Meine Vorjahressiege bedeuten gar nichts, aber es stimmt: Ich liebe diese Strecke. Ich werde mich erneut gut vorbereiten und an meiner Herangehensweise nichts verändern», sagte Quartararo auf der offiziellen Pressekonferenz.

Dennoch: Er macht einen gelösten Eindruck und scheint voll fokussiert zu sein. Der vor knapp zwei Wochen 22 Jahre alt gewordene Pilot aus Nizza, der zum ersten Mal seit seinem Heimrennen in Le Mans 2020 wieder die WM anführt, sagt: «Ich bin inzwischen erfahrener. Die Vorsaison, die für mich wie eine Achterbahn war, hat mir geholfen. 2019 habe ich die WM genossen, aber 2020 gab es diese Probleme mit dem Motor und der Elektronik. Ich finde, ich lasse mich jetzt nicht mehr so leicht stressen und habe dazugelernt. Diese Art möchte ich beibehalten und damit bin ich für den Moment sehr glücklich.»

Sollte Yamaha mit Fabio Quartararo oder seinem Teamkollegen Maverick Vinales auch das vierte Rennen gewinnen, würde man zum ersten Mal seit 1980 wieder alle vier Auftaktrennen für sich entscheiden. Damals gelang dieses Kunststück Kenny Roberts und Jack Middelburg. Fünf Jahre zuvor waren Giacomo Agostini und Hideo Kanaya vier Mal für Yamaha erfolgreich.

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.