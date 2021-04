Alex Rins (8.): Aleix Espargaró und Bradl im Vorteil

Das Rennwochenende in Jerez begann für Alex Rins mit kleineren Problemen. Dennoch liegt er als Achter auf Q2-Kurs. Mit Blick auf die Konkurrenz schätzt er Aleix Espargaró und Stefan Bradl als sehr stark ein.

Nach der nicht eingeplanten Nullnummer in Portugal ist Alex Rins auf Wiedergutmachung aus. Allerdings wurde der Suzuki-Pilot am Freitag in Jerez zunächst ausgebremst. Der Auftakt in das Rennwochenende verlief nicht nach Plan, bestätigte er: «Wir hatten kleine Probleme mit dem Motor und der Elektronik. Das erste Freie Training war knifflig.»

In der Endabrechnung des Freitags landete Rins auf dem achten Platz. Der Rückstand auf Francesco Bagnaia betrug 0,638 sec. «Im zweiten Freien Training ging es darum, dass ich meinen Rhythmus finde und ich denke, dass wir insgesamt auch auf einem guten Weg sind», meint Rins.

Allerdings lief auch in der Einheit am Nachmittag nicht alles nach Plan. «Ich habe mit frischen Reifen eine größere Steigerung erwartet», sagte Rins, dessen Ziel klar ist: «Ich muss mich auf eine Runde noch steigern, um Q2 direkt zu erreichen.»

Mit Blick auf die Konkurrenz ist es nicht Bagnaia, der ihn in Angst und Schrecken versetzt. Zu den Favoriten sagt der 25-Jährige, der sich im Vorjahr in Andalusien einen besseren WM-Ausgang mit einem Sturz und einer daraus resultierenden Schulterverletzung vermasselte: «Aleix Espargarós Geschwindigkeit war beeindruckend. Er und Stefan Bradl sind uns etwas voraus. Sie profitieren von ihren Testtagen hier in Jerez. Wir brauchen einfach mehr Runden, um sie gefährden zu können.»

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,209 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,178 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,437

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,495

5. Viñales, Yamaha, + 0,517

6. Nakagami, Honda, + 0,566

7. Oliveira, KTM, + 0,607

8. Rins, Suzuki, + 0,638

9. Zarco, Ducati, + 0,679

10. Binder, KTM, + 0,687

11. Bradl, Honda, + 0,730

12. Miller, Ducati, + 0,756

13. Mir, Suzuki, + 0,831

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

15. Marini, Ducati, + 1,065

16. Marc Márquez, Honda, + 1,082

17. Petrucci, KTM, + 1,253

18. Bastianini, Ducati, + 1,307

19. Savadori, Aprilia, + 1,385

20. Alex Márquez, Honda, + 1,409

21. Rossi, Yamaha, + 1,489

22. Lecuona, KTM, + 1,504

23. Rabat, Ducati, + 1,814