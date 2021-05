Auch Takaaki Nakagami (Honda) fehlen die Worte

Honda-Pilot Takaaki Nakagami erwischte am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Mugello keinen guten Tag. Doch für den Japaner rückte an diesem traurigen Sonntag das Sportliche in den Hintergrund.

18 Runden lang arbeitete sich LCR Honda-Fahrer Takaaki Nakagami am vergangenen Sonntag durch den Grand Prix von Italien. Von Startplatz 15 kämpfte er sich im Laufe des Rennens durch das Feld und belegte zehn Runden lang den neunten Platz, bis ihm in Runde 19 ein Fehler unterlief und er aus dem Rennen stürzte. Null Punkte waren jedoch nicht das große Übel an einem tiefschwarzen Renntag.

«An diesem Tag sind wir alle sehr traurig, dass uns Jason verlassen hat», betonte der Japaner völlig niedergeschlagen. «Es ist ein wirklich schwieriger Moment für uns alle. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, bei seinen Freunden und bei dem Team, es tut uns so sehr leid.» Dupasquier war am Samstag mit seiner Moto3-KTM gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Am Sonntagmittag vermeldete die Dorna, dass der 19-jährige Schweizer verstorben ist.

Nach einer Schweigeminute begann das MotoGP-Rennen in der Toskana um 14 Uhr. «Es ist kaum möglich, sich in so einem Moment auf das Rennen zu konzentrieren. Ein wirklich trauriger Tag für die Motorradwelt. Wir müssen weitermachen und uns auf die Zukunft und auf das kommende Rennen in Barcelona konzentrieren», versuchte sich der 29-Jährige abzulenken.

In der MotoGP-Gesamtwertung belegt Nakagami nach dem sechsten Rennen mit 28 Punkten den zwölften Rang, nur einen Zähler hinter dem besten Honda-Fahrer Pol Espargaró.

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 23 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.