Maverick Viñales zu Aprilia – Bezzecchi zu Petronas

Inzwischen bahnen sich weitere wichtige Transfers in der MotoGP-WM an. Viñales steht vor der Einigung mit Aprilia, Marco Bezzecchi könnte bei Petronas-Yamaha landen.

Immer noch sind einige Plätze bei den MotoGP-Teams für die kommende Saison nicht besetzt. In Spielberg verdichteten sich aber heute die Meldungen, dass Maverick Viñales 2022 bei Aprilia Racing als Teamgefährte von Aleix Espargaró fahren wird.

Bei Petronas-Yamaha sind nach dem Rückzug von Valentino Rossi wie erwartet zwei Plätze verfügbar. Da der Petronas-Sprinta-Moto2-Pilot Xavi Vierge in der WM an neunter Stelle liegt und für 2022 bei Petronas als MotoGP-Fahrer nicht berücksichtigt wird, hat Teamchef Razaln Razali festgestellt, dass nur die in der WM vor ihm liegenden und noch verfügbaren Moto2-Fahrer theoretisch in Frage kommen – also Marco Bezzecchi, Marcel Schrötter, Aron Canet und Augusto Fernandez.

Inzwischen vermehren sich die Anzeichen, dass der Moto2-WM-Dritte «Bezz» Bezzecchi bereits bei Petronas-Yamaha unterschrieben hat. Bedankt sich Valentino Rossi durch diesen Deal bei Petronas-Teammanager Razali dafür, dass der Malaysier seinen VR46-Academy-Schützling Franky Morbidelli trotz des Petronas-Vertrags für 2022 für das Monster Factory freigegeben hat?

Nein. Denn im Morbidelli-Vertrag steht, dass der Vizeweltmeister bei einem Angebot aus einem Werksteam die Freigabe für 2022 erhalten muss.

Durch diese Transaktionen fehlt aber beim neuen Sky VR46-Ducati-Team der zweite Fahrer neben Luca Marini, der eigentlich Bezzecchi hätte sein sollen.

Rossi hat jetzt für 2022 vier VR46-Fahrer in der MotoGP-WM platziert: Morbidelli auf der Werks-Yamaha, Bezzecchi auf der Petronas-Yamaha, Bagnaia auf der Werks-Ducati, Marini auf der privaten Ducati im Sky VR46-Team.

Beim KTM Tech3 Factory-Team ist die Fahrerpaarung mit Remy Gardner und Raúl Fernández bereits festgelegt worden. Danilo Petrucci und Iker Lecuona müssen gehen.

Übrigens: Xavi Vierge aus dem Petronas-Moto2-Team wird neuerdings mit dem Honda-Superbike-Werksteam in Zusammenhang gebracht. Er könnte dort den Platz von Leon Haslam übernehmen.

So könnten die MotoGP-Teams 2022 aussehen

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Lenovo Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia

Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró, Maverick Viñales



Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco

Sky VR46 Ducati Racing

Luca Marini, Marco Bezzecchi?

Petronas Yamaha SRT

Augusto Fernandez? Marcel Schrötter? Aron Canet?

LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami

KTM Tech3 Factory Racing

Remy Gardner, Rául Fernández

Gresini Ducati Racing

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio