Takaaki Nakagami (5.): Über Nacht Lösungen gefunden

Der Japaner Takaaki Nakagami hat sich im Rennen in Spielberg von P10 auf P5 gearbeitet. Es wäre noch mehr möglich gewesen, doch er musste mit dem Spritverbrauch aufpassen und hatte gegenüber Brad Binder Nachteile.

Über Nacht kam bei Takaaki Nakagami das Selbstvertrauen zurück. Der Japaner saß am Samstag nach der Qualifikation, in der er Platz 10 belegt hatte, noch lange mit seinem Team zusammen. Gemeinsam mit seiner LCR-Idemitsu-Crew fand er Lösungen - mit dem Ergebnis, dass Nakagami den ersten von zwei Grand Prix in Österreich als Fünfter beendete. In der Gesamtwertung ist er mit 52 Zählern Elfter.

«Ich hatte am Samstag noch nicht das nötige Vertrauen, um wirklich um Positionen zu kämpfen. Wir haben dann ein paar Änderungen am Bike vorgenommen und dadurch wurde die Balance besser. Ich hatte auch ein besseres Gefühl auf der Front und das war die Basis für ein gutes Rennen», sagte der Honda-Pilot.

Alles nach Plan lief im Rennen aber nicht, denn in den Schlussrunden musste der 29-Jährige Brad Binder noch ziehen lassen. «Ich war etwas nervös», gestand Nakagami. «Wir waren zwar durchgehend in den Top 10, aber ich bekam mehrfach die Meldung, dass ich mit dem Sprit aufpassen müsse. Wir waren am Ende in der Lage, das zu managen, aber es war nicht einfach.»

Nakagamis größter Nachteil war aber das Verhalten seiner Maschine in der Kurve. «Wir müssen für das nächste Rennen auf dieser Strecke etwas mit der Traktionskontrolle machen. Brad Binder war am Kurvenausgang viel schneller und hatte Grip- und Geschwindigkeitsvorteile. Er konnte den Speed besser mitnehmen und konnte mich so schlagen.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Yamaha, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.