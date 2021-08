Alex Márquez (9.): «Habe zu viele Fehler gemacht» 08.08.2021 - 22:02 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Alex Márquez ärgerte sich über seine Fahrfehler im Verlauf des Rennens

Mit den Fortschritten, die er und sein Team am Rennwochenende in Österreich gemacht haben, war Alex Márquez zufrieden. Allerdings verbaute er sich selbst eine bessere Platzierung in der Endabrechnung.