Enea Bastianini (12.) haderte mit den «track limits»

Avintia-Ducati-Pilot Enea Bastianini war einer von fünf MotoGP-Piloten, die im Steiermark-GP am Sonntag zu oft das Grün berührten. Schon im Qualifying hatte er dafür bezahlt.

Enea Bastianini fuhr am Sonntag in Spielberg nur von Startplatz 20 los, weil seine vermeintliche Q1-Bestzeit wegen Überschreiten der «track limits» gestrichen wurde. Die Ziellinie überquerte der Rookie aus dem Avintia Ducati Team als Zwölfter, nachdem er auch im Rennen wieder bestraft worden war. Wie Maverick Viñales, Pol Espargaró und Iker Lecuona bekam er einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt, dazu kassierte Pecco Bagnaia drei Strafsekunden, weil er zu oft auf dem grünen Streifen neben den Kerbs war.

«Schade, auch heute hatten wir einen guten Rhythmus, aber mir fehlte das Bisschen, um noch etwas mehr zu erreichen, vor allem im dritten Sektor. Ich habe also versucht, es irgendwo anders gutzumachen. Ich war aber zu oft auf dem Grün und bekam einen Long-Lap-Penalty», schilderte Bastianini.

«Ich bin ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass wir mehr schaffen können. Das müssen wir auch, zum Glück haben wir hier in eine Woche noch ein Rennen», fügte der 23-jährige Italiener an. Was er verbessern muss, glaubt er auch zu wissen: «Ich muss im Qualifying stärker sein und vielleicht mehr als eine Runde zusammenbringen, damit ich weiter vorne starte, und dann den dritten Sektor hinbekommen, unsere Achillesferse auf dieser Strecke.»

Die Pace hätte auch im ersten Spielberg-GP für einen Top-10-Platz gereicht, ist der Moto2-Weltmeister des Vorjahres überzeugt. «Ich glaube, dass wir mehr verdient hätten. Wir hatten an diesem Wochenende aber kein Glück und müssen es nächste Woche wieder versuchen», kündigte die «Bestia» an.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Yamaha, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.