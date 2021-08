Miguel Oliveira: 10.000 Euro an Rückenmarkstiftung

Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira hat nach dem zweiten Spielberg-MotoGP-Rennen Heinz und Hannes Kinigadner mit einer großzügigen Spende überrascht.

Der Doppel-GP in Spielberg der MotoGP-WM ist am Sonntag mit einem absoluten Highlight zu Ende gegangen. Brad Binder holte bei einsetzendem Regen für Red Bull KTM Factory Racing den insgesamt fünften Sieg in der Königsklasse.

Teamkollege Miguel Oliveira (26), der 2020 in Spielberg triumphiert hatte, musste das Rennen diesmal vorzeitig nach einem Ausrutscher beenden.

Oliveira sorgte aber dennoch für leuchtende Augen. Der Portugiese zeigte sich am Rande des Spielberg-Events sehr großzügig. Der Wahl-Wiener Oliveira spendete die stolze Summe von 10.000 Euro für die «Wings for Life»-Stiftung, die sich mit der Rückenmarksforschung beschäftigt. Oliveira verfolgt die Arbeit der Organisation seit Jahren und fährt seit vielen Jahren in den KTM-Teams – mit einer Ausnahme: 2016 fuhr er für Leopard Racing auf einer Kalex.



Die Übergabe des Schecks erfolgte an Heinz und Sohn Hannes Kinigadner, die vor Freude strahlten. «Wings for Life sagt danke für die großzügige Spende von Miguel Oliveira», erklärte Heinz Kinigadner.

Er hat die Stiftung einst gemeinsam mit Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz ins Leben gerufen. Denn Hans Kinigadner (der ältere Bruder von Heinz) und Sohn Hannes sitzen seit ihren Motocross-Unfällen von 1983 beziehungsweise 2004 im Rollstuhl.

Übrigens: Oliveira ist künftig noch enger mit Österreich verbunden. Der angehende Zahnmediziner ist ab sofort Botschafter für den österreichischen Brillenhersteller «Glorify».

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.