Jorge Martin (3.): «Möchte Momentum beibehalten»

Jorge Martin kommt nach seinen starken Auftritten in Österreich auch in Silverstone gut zurecht. Der Pilot des Pramac-Rennstalls landete im zweiten Freien Training auf dem dritten Rang. In der ersten Einheit stürzte er.

Jorge Martin hat sich vom ersten zum zweiten Freien Training um beachtliche 2,2 sec gesteigert und damit den ersten Tag in Silverstone als Dritter beendet. Nach seinem Premierensieg in Spielberg und dem dritten Platz eine Woche später, spricht einiges dafür, dass auch in Großbritannien mit dem Pramac Ducati-Piloten zu rechnen sein wird.

«Ich denke, es liegt nicht am Vertrauen. Ich will schnell fahren und es lief von Anfang an ganz gut. Wir wollen das Momentum nutzen und beibehalten für das restliche Wochenende», sagte Martin. Im ersten Freien Training stürzte er noch und landete am Ende auf dem 13. Rang. «Das war für den Anfang auch keine schlechte Position», sagte der Spanier. «Wir haben dann Verbesserungen im Elektronikbereich vorgenommen. Dadurch ist uns ein großer Schritt gelungen.»

Luft nach oben gibt es aber noch, denn mit 0,6 sec Rückstand ist die Lücke zum Tagesschnellsten Fabio Quartararo groß. Martin weiß, wo er noch Nachholbedarf hat: «In den Kurven 9 und 10 habe ich noch nicht die richtige Linie gefunden. Da geht noch etwas und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Trainingseinheiten auch da Fortschritte machen werden.»

Auch er weiß, dass man sich keine Ruhephase auf dem Motorrad gönnen darf, da sonst die Reifen zu schnell abkühlen und man sich in Gefahr begibt. «Sobald der Reifen auf Temperatur ist, ist man auf der sicheren Seite. Bei meinem Sturz war ich langsamer unterwegs und deswegen war der Reifen kalt. Man muss vorsichtig sein und sollte sowohl bei der In- als auch bei der Outlap Gas geben.»

Das Thema «preheated tyre» lässt Martin überhaupt nicht an sich ran. «Ich weiß gar nicht, welche Reifen ich aufgezogen hatte. Das Team trifft für mich die Entscheidung. Ich denke aber sowieso, dass die Unterschiede nicht so gewaltig sind - vielleicht sind es 0,2 Sekunden.»

MotoGP, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August)

1. Quartararo, Yamaha, 1:59,317 min

2. Miller, Ducati, + 0,512 sec

3. Martin, Ducati, + 0,622

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,718

5. Marc Márquez, Honda, + 0,734

6. Bagnaia, Ducati, + 0,785

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,902

8. Binder, KTM, + 0,998

9. Rins, Suzuki, + 1,075

10. Rossi, Yamaha, + 1,083

11. Lecuona, KTM, + 1,096

12. Bastianini, Ducati, + 1,231

13. Mir, Suzuki, + 1,408

14. Zarco, Ducati, + 1,493

15. Nakagami, Honda, + 1,553

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,565

17. Marini, Ducati, + 1,741

18. Petrucci, KTM, + 2,088

19. Oliveira, KTM, + 2,095

20. Alex Márquez, Honda, + 2,179

21. Dixon, Yamaha, + 3,284

22. Savadori, Aprilia, + 5,821

Ergebnis MotoGP FP1, Silverstone, 27. August

1. Marc Márquez, Honda, 2:00,941

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,350 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,360

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,395

5. Miller, Ducati, + 0,468

6. Nakagami, Honda, + 0,481

7. Rins, Suzuki, + 0,655

8. Bagnaia, Ducati, + 0,842

9. Zarco, Ducati, + 0,854

10. Alex Márquez, Honda, + 0,929

11. Petrucci, KTM, + 1,015

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,025

13. Martin, Ducati, + 1,161

14. Binder, KTM, + 1,170

15. Mir, Suzuki, + 1,278

16. Rossi, Yamaha, + 1,393

17. Lecuona, KTM, + 1,459

18. Bastianini, Ducati, + 1,585

19. Oliveira, KTM, + 1,679

20. Marini, Ducati, + 2,255

21. Dixon, Yamaha, + 2,998

22. Savadori, Aprilia, + 6,758