Silverstone, Q1: Johann Zarco und Alex Rins weiter

MotoGP-Rookie Enea Bastianini (Ducati) stürzte im Kampf um den Q2-Einzug in Silverstone, Johann Zarco (Ducati) und Alex Rins (Suzuki) dagegen nutzten ihre letzte Chance.

Die Aufgabenstellung im Q1 war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für den ersten Britischen Grand Prix seit 2019 ausgefahren werden. Alex Rins, der bisher letzte Silverstone-Sieger, gehörte nach seinem späten Sturz im FP3 zu den Fahrern, die schon im Qualifying 1 auf den 5,9 km langen Kurs gingen.

Der Suzuki-Werksfahrer setzte in 1:59,975 min trotz eines Schreckmoments an der Front auch die erste Richtzeit. Im nächsten Umlauf löste ihn allerdings Avintia-Ducati-Rookie Enea Bastianini in 1:59,553 min an der Spitze ab – und Johann Zarco verdrängte Rins zur Halbzeit der 15-minütigen Session aus den Q2-Plätzen.

Als die finalen Zeitenjagden liefen, sorgte Bastianini im dritten Sektor mit einem Highsider für gelbe Flaggen, was unter anderem die Angriffe von Rins, Alex Márquez und Nakagami vereitelte. Eine fliegende Runde war aber noch drin – und Zarco und Rins nutzten die letzte Chance und warfen die «Bestia» noch aus dem Q2.

MotoGP-Ergebnis, Silverstone, Q1 (28. August):

1. Zarco, Ducati, 1:59,288 min

2. Rins, Suzuki, 1:59,509

3. Bastianini, Ducati, 1:59,553

4. Marini, Ducati, 1:59,764

5. Nakagami, Honda, 1:59,881

6. Petrucci, KTM, 1:59,997

7. Alex Márquez, Honda, 2:00,117

8. Lecuona, KTM, 2:00,131

9. Crutchlow, Yamaha, 2:00,217

10. Oliveira, KTM, 2:00,391

11. Dixon, Yamaha, 2:00,869