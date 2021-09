Taka Nakagami (Honda/9.): Mit 2020er Set-up schneller 10.09.2021 - 21:40 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Takaaki Nakagami vor der berühmten Steinwand in Aragón

2020 stürmte Takaaki Nakagami in Aragón zur Pole-Position. In den freien Trainings am Freitag testete der LCR Honda-Pilot daher das letztjährige Set-up und sicherte sich mit Platz 9 einen provisorischen Platz im Q2.