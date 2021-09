Esteban Garcia: In Schlüsselrolle zurück bei KTM 28.09.2021 - 17:10 Von Nora Lantschner

© KTM/Sebas Romero Wieder bei KTM: Esteban Garcia © Gold & Goose Saisonbeginn 2021: Esteban Garcia neben Maverick Viñales

In den ersten Rennen der MotoGP-Saison 2021 betreute Esteban Garcia noch Maverick Viñales in der Yamaha-Box, in Misano kehrte er in KTM-Farben in das Fahrerlager zurück. Tech3-Boss Hervé Poncharal erklärt seine Rolle.