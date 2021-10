Jorge Martin (4.): «Puls über 190? Vollgas-Lifestyle»

Jorge Martin auf dem Circuit of The Americas

Pramac-Ducati-Jungstar Jorge Martin landete im Qualifying des «Red Bull Grand Prix of the Americas» auf dem vierten Startplatz, vor seinem ersten MotoGP-Rennen in Austin gibt er sich aber trotzdem zurückhaltend.

Als Zehnter nach FP3 zog Jorge Martin gerade noch direkt ins Q2 ein, im FP4 kam er nicht über Rang 13 (+ 1,187 sec) hinaus. Im Qualifying lieferte der Rookie dann aber als Vierter einmal mehr ab.



«Wir hatten am Samstag ein bisschen Mühe, weil wir unterschiedliche Set-up-Varianten ausprobierten, auf der Suche nach mehr Stabilität auf den Bodenwellen. Wir fanden aber nichts und das Motorrad funktionierte weniger gut… Daher gingen für das Qualifying auf unser Standard-Bike zurück und ich war schnell wie immer», erzählte der Spielberg-1-Sieger. «Ich würde gerne das FP4 nochmal mit meinem Bike fahren, denn ich glaube, es wäre damit besser, aber wir werden am Sonntag sicher einen Schritt machen – nicht für das Podium, nicht für die Top-5, aber um die Plätze 6 und 7, das wäre ein gutes Ergebnis.»

Auf dem Weg in die zweite Startreihe durften die TV-Zuschauer dank eines Dorna-Features die Herzfrequenz des 23-jährige Spaniern in Echtzeit mitverfolgen: Bis zu 199 Schläge pro Minute wurden angezeigt!



Ist das für Martin im Qualifying-Modus üblich oder liegt das auch am besonders anspruchsvollen COTA mit den harten Bremspunkten und vielen Bodenwellen? «Das ist normal. Sicherlich ist diese Strecke ein bisschen härter, aber mein Lifestyle ist eben so – immer Vollgas, daher gehen die Schläge nach oben», grinste er.

Der Pramac-Fahrer verriet zudem, was in der Safety Commission am Freitagabend besprochen wurde. Gab es denn die Option, wegen des schlechten Asphaltzustands gar nicht zu fahren? «Es gab zwei oder drei Fahrer, die sagten, sie wollten am Sonntag nicht fahren, aber für mich ist das am Ende des Tages keine Möglichkeit. Wir sind hier, wir sind in der MotoGP und wir werden fahren. Es wurde kurz angesprochen, aber gar nicht wirklich diskutiert», hielt der Klassen-Neuling fest.



Vereinbart wurde dagegen: «Nicht nur der Belag, sondern der Untergrund von Kurve 2 bis 10 muss erneuert werden. Passiert das nicht, werden wir nicht zurückkommen. Das sagten wir.»

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (2. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 2:02,781 min

2. Quartararo, Yamaha, 2:03,129 min, + 0,348 sec

3. Marc Márquez, Honda, 2:03,209, + 0,428

4. Martin, Ducati, 2:03,278, + 0,497

5. Nakagami, Honda, 2:03,292, + 0,511

6. Zarco, Ducati, 2:03,379, + 0,598

7. Rins, Suzuki, 2:03,453, + 0,672

8. Mir, Suzuki, 2:03,528, + 0,747

9. Marini, Ducati, 2:03,546, + 0,765

10. Miller, Ducati, 2:03,720, + 0,939

11. Binder, KTM, 2:03,781, + 1,000

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,875, + 1,094



Die weitere Startaufstellung:

13. Morbidelli, Yamaha, 2:03,872 min

14. Dovizioso, Yamaha, 2:04,044

15. Alex Márquez, Honda, 2:04,100

16. Bastianini, Ducati, 2:04,118

17. Lecuona, KTM, 2:04,324

18. Oliveira, KTM, 2:04,392

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:04,419

20. Rossi, Yamaha, 2:04,699

21. Petrucci, KTM, 2:04,829