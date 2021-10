Santi Hernández: «Wichtig für Marc, weil er leidet»

Chefmechaniker Santi Hernández spricht bei der spanischen Sporttageszeitung «AS» über den Gesundheitszustand von Marc Márquez und wie wichtig, der Sieg des Spaniers in Texas für das Team Repsol Honda war.

Santi Hernández ist ein treuer Wegbegleiter von Marc Márquez und als Chefmechaniker ein wichtiger Teil der Box von Repsol Honda. Mit der spanischen Sporttageszeitung «AS» hat Hernández über den zweiten Saisonsieg seines Schützlings gesprochen und erklärt, wie wichtig dieser für den achtfachen Champion war, nachdem er so lange verletzt gefehlt hatte.

«Für Marc ist es eine Freude, wieder an der Spitze zu stehen, und es bedeutet, dass er nicht vergessen hat, wie man Motorrad fährt. Es ist eine Belohnung für all die Arbeit, die er leistet, um wieder fit zu werden. Aber der Sieg bedeutet auch für uns sehr viel, denn es war kein einfaches Jahr. Dieses Ergebnis ermutigt uns. Aber vor allem für Marc ist es wichtig, er ist derjenige, der leidet», meint Hérnandez.

Auf dem Sachsenring jubelte Márquez zum ersten Mal, in Texas arbeitete er schon das ganze Wochenende über hart. Am Rennsonntag blieb er fehlerlos und unschlagbar. «Er hat jetzt mehr Rennen bestritten und fühlt sich immer besser», erklärt Hernández die Gründe. «Jedes gute Ergebnis bringt uns weiter und ich glaube, er kann noch weitere Siege in diesem Jahr einfahren. Dafür arbeitet man, aber in diesem Jahr ist es nicht einfach, auf dem Podium zu stehen. Umso bedeutungsvoller ist es, ganz vorne zu sein. Für uns geht es dieses Jahr darum, das Motorrad zu verstehen und zu sehen, was wir verbessern können und wie wir für das nächste Jahr arbeiten können. Und Marc erholt sich und bekommt ein immer besseres Gefühl.»

Hernandez kann den wahren Leistungsstand von Márquez nicht einschätzen, aber er sagt: «Ich denke, dass er wahrscheinlich noch nicht bei 100 Prozent ist. Dort hätten wir ihn natürlich gern, aber nach und nach geht es ihm besser. Wenn wir seinen Leistungsstand beim Comeback in Portimao mit jetzt vergleichen, gibt es Fortschritte, und das ist das Wichtigste. Sein Prozess hat nicht stagniert.»