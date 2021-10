Misano: Sieg für Marc Márquez, Quartararo Weltmeister

Fabio Quartararo (Yamaha) ist MotoGP-Weltmeister 2021! Pecco Bagnaia (Ducati) stürzte beim Versuch, die Titelentscheidung zu vertagen, in Führung liegend. Der Sieg ging an Marc Márquez.

Francesco «Pecco» Bagnaia jagte beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» nach seiner vierten Pole-Position in Folge auch den vierten Podestplatz hintereinander seit seinem MotoGP-Premierenerfolg in Aragón.

Der Ducati-Werksfahrer hätte mindestens drei Punkte auf Fabio Quartararo gutmachen müssen, um die Titelentscheidung zumindest bis zum nächsten Grand Prix in Portimão zu vertagen. Auch weil der Yamaha-Star nach dem schlechtesten Qualifyingergebnis seiner gesamten MotoGP-Karriere nur vom 15. Startplatz losfuhr und Bagnaia von der ersten Kurve an führte, sah es nahe danach aus. In der 23. von 27 Runden stürzte der Italiener aber.

So lief das zweite Misano-Rennen der Saison

Start: Bagnaia geht in Führung, Oliveira stürmt aus der zweiten Reihe auf Platz 2. Miller schiebt sich aber schon nach wenigen Kurven wieder am KTM-Pilot vorbei, Marc Márquez zieht nach und ist Dritter. Quartararo fällt zwischenzeitlich bis auf Platz 17 zurück.



2. Runde: Bagnaia führt vor Miller, Márquez, Oliveira, Pol Espargaró, Morbidelli, Marini und Aleix Espargaró. Pol Espargaró schiebt sich an Oliveira vorbei. Quartararo auf P13.



3. Runde: Petrucci und Mir stürzen in Kurve 2, sie lagen außerhalb der Punkteränge. Mir hätte für einen Frühstart einen doppelten Long-Lap-Penalty absolvieren müssen.



4. Runde: Bagnaia, der in der letzten Kurve der dritten Runde einen Wackler hatte, hat Miller und Márquez am Heck hängen. Aber dann stürzt Miller in Kurve 15!



5. Runde: Bagnaia führt 0,5 sec vor Marc Márquez, weitere 1,7 sec dahinter folgt dessen Honda-Teamkollege Pol Espargaró auf Rang 3. Oliveira, Morbidelli, Aleix Espargaró, Mrini, Martin, Rins und Lecuona komplettieren die Top-10, Quartararo ist Elfter.



6. Runde: Marc Márquez schiebt sich immer näher an Bagnaia heran.



7. Runde: Quartararo ist Zehnter.



8. Runde: An der Spitze lässt sich Marc Márquez nicht abschütteln, Bagnaia kommt höchstens 0,2 sec weg. Pol Espargaró hängt schon fast drei Sekunden zurück.



9. Runde: Quartararo ist an Martin vorbei auf Rang 9 angekommen. Sturz von Nakagami (13.) im vierten Sektor. Der Schnellste des Warm-ups nimmt das Rennen wieder auf, für LCR wird es aber nicht besser: Alex Márquez muss das Rennen mit einem technischen Problem aufgeben.



11. Runde: Lecuona stürzt in Kurve 1. Rossi liegt in seinem letzten Heimrennen auf Platz 16.



12. Runde: An der Spitze ist die Situation unverändert: Bagnaia kommt nicht entscheidend weg, Márquez ist aber etwas zu weit weg, um einen Angriff zu setzen. Oliveira fährt als Vierter eine Sekunde hinter Pol Espargaró.



13. Runde: Jorge Martin (10.) stürzt in Kurve 1 und wirkt angeschlagen. Um Platz 5 kündigt sich ein Fünfkampf zwischen Aleix Espargaró, Morbidelli, Marini, Rins und Quartararo an. Zarco liegt 0,7 sec hinter dem WM-Leader auf Platz 10.



15. Runde: Quartararo kommt auf Platz 7 nach vorne, Morbidelli fällt auf Platz 10 zurück. Brad Binder bekommt auch noch einen Long-Lap-Penalty wegen «track limits»-Vergehen.



16. Runde: Neue schnellste Rennrunde von Bagnaia, aber Márquez gibt nicht auf.



17. Runde: Der achtfache Weltmeister kontert und stellt den 0,3-sec-Gap wieder her.



18. Runde: Quartararo geht in Kurve 4 an Rins vorbei auf Rang 6. Bastianini, im ersten Misano-GP Dritter, ist in den Top-10 angekommen.



19. Runde: Der WM-Leader nimmt Aleix Espargaró und damit Rang 5 in Visier. Der Aprilia-Werksfahrer geht etwas weit, Quartararo ist vorbei, hat allerdings einen Wackler – in der nächsten Kurve aber ist er endgültig vorbei.



20. Runde: Die Top-2 haben inzwischen mehr als sechs Sekunden Vorsprung auf Pol Espargaró, der seinerseits 2,5 sec Guthaben auf Oliveira hat. Quartararo trennen fast acht Sekunden vom KTM-Piloten.



21. Runde: Long-Lap-Penalty für Dovizioso («track-limits»). Rossi auf P15.



22. Runde: Bagnaia hängt Márquez eine halbe Sekunde ab. Bastianini geht an Rins vorbei auf Platz 6, Rossi übernimmt Platz 14 von Morbidelli.



23. Runde: Bagnaia stürzt in Kurve 15 – Quartararo ist Weltmeister!



24. Runde: Dadurch gibt es eine Doppelführung für Márquez und Espargaró. Oliveira stürzt ebenfalls, Quartararo ist Dritter.



25. Runde: Bastianini aber liegt nur 0,7 sec hinter dem neuen Weltmeister.



26. Runde: Márquez kann mit mehr als acht Sekunden Vorsprung ins Ziel cruisen.



Letzte Runde: Marc Márquez und Pol Espargaró sorgen für einen Repsol-Honda-Doppelsieg. Bastianini verdrängt Quartararo noch vom Podest, aber das stört die Titelparty bei Yamaha nicht.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.