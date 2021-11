Fabio Quartararo verzichtet auf Startnummer 1

Fabio Quartararo hat noch mit den Folgen der Feierlichkeiten seines WM-Titels zu kämpfen, dennoch will er in Portimao um den Sieg kämpfen. Mit Yamaha hat er noch große Ziele.

Die Stimme ist noch stark beeinträchtigt, aber Fabio Quartararo hat sich das nach dem Titelgewinn auch verdient. Der neue MotoGP-Champion strahlte bei der Pressekonferenz vor dem WM-Lauf in Portugal über beide Wangen und sagte rückblickend zu den Feierlichkeiten: «Ich klinge nicht gut, aber es war sehr schön mit dem Team. Ich war danach noch bei der Familie und es war hart, nach den ganzen Partys wieder ins Training zurückzukehren. Aber jetzt fühle ich mich bereit.»

Mit seinem Arbeitgeber Yamaha hat er noch große Ziele, denn es geht für Quartararo und Co. um die Triple-Crown aus Fahrer-, Team- und Konstrukteursmeisterschaft. «Ich spüre jetzt weniger Druck», sagte der Franzose. «Ich werde weiter mein Bestes geben und versuchen, um den Sieg zu kämpfen. Ich kann es aber nicht kontrollieren. Wir werden sehen, was am Ende herausspringt. Es wäre schön, wenn wir mit Yamaha die anderen Titel auch noch holen könnten.»

Außerdem erklärte Quartararo, dass er in der Saison 2022 nicht mit der Startnummer 1 die Titelverteidigung angehen wird. «Ich habe meine Karriere mit der Nummer 20 begonnen und daran wird sich nichts ändern bis zum meinem Karriereende. Das ist eine besondere Nummer für mich», sagte Quartararo.



Die #20 wählte «El Diablo» übrigens einst aus, weil er am 20. April Geburtstag feiert.

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.