Fabio Quartararo (Yamaha): «Qualifying enorm wichtig»

Nachdem er in Portimão seinen ersten Rennsturz der Saison einstecken musste, strebt Weltmeister Fabio Quartararo beim Saisonfinale in Valencia nach Wiedergutmachung. Franco Morbidelli konzentriert sich bereits auf 2022.

Sein erstes Rennen als Weltmeister hatte sich Fabio Quartararo sicher anders vorgestellt. In Portimão stürzte er in der 21. Runde, als er auf Position 7 um den Anschluss kämpfte. Für den 22-Jährigen war es der erste Rennsturz der Saison. Beim «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» möchte der Fanzose diesen Patzer daher wieder ausmerzen: «In Portimão konnten wir nicht unser gesamtes Potenzial entfalten, weshalb ich es kaum abwarten kann, in Valencia zu fahren. Ich werde mich darauf konzentrieren, eine gute Startposition im Qualifying zu erreichen, das wird im Rennen einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Denn in Valencia ist es nicht leicht zu überholen, weshalb es enorm wichtig ist, von weit vorne zu starten.»

Auch wenn die Fahrerwertung bereits zugunsten von Quartararo entschieden ist, steht eine Titelentscheidung noch aus. In der Teamwertung liegt das Yamaha MotoGP-Team aktuell 28 Punkte hinter dem Ducati-Werksteam und kann sich beim Saisonfinale in Valencia noch zum Teamweltmeister krönen.

Franco Morbidelli, der immer noch mit den Folgen seiner Knieverletzung zu kämpfen hat, sieht das Rennen in Valencia bereits als Vorbereitung für 2022: «Wir nutzen das Wochenende als Erweiterung der Vorsaisontests für die nächste Saison. Deshalb ist es unser Ziel, Dinge zu finden, die wir verbessern können. Alle Punkte, die wir seit Misano weiterentwickeln konnten, werden uns im nächsten Jahr helfen», erklärte der Italiener.

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.