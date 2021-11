Valencia-GP: Repsol Honda nur mit Pol Espargaró

Am Donnerstag bestätigte Repsol Honda, dass nach der Verletzung von Marc Márquez beim MotoGP-Finale 2021 in Valencia nur Pol Espargaró in den Farben des Teams antreten wird.

Am Dienstag teilte das Honda-Werksteam offiziell mit, dass Marc Márquez auf das Saisonfinale in Valencia und den Jerez-Test am 18. und 19. November verzichten muss. Der achtfache Weltmeister und dreifache Saisonsieger zog sich bei einem Offroad-Trainingsunfall eine Gehirnerschütterung zu und verletzte einen Sehnerv, er leidet unter einer Diplopie.

Weil Testfahrer Stefan Bradl ab Montag in Jerez testet (SPEEDWEEK.com berichtete), ist in Valencia an diesem Wochenende nur Pol Espargaró vorgesehen. «Ich möchte Marc in diesem schwierigen Moment alles Gute wünschen, ich hoffe, er erholt sich schnell und gut», betonte der Repsol-Neuzugang, der auf WM-Rang 10 liegt. «Seine Abwesenheit wird sich auf der Strecke sicherlich bemerkbar machen, aber wir sind immer noch motiviert, unseren Job in Valencia so gut wie möglich zu machen.»

«Es ist eine Strecke, die ich sehr genieße», fuhr Pol Espargaró fort. «Ich holte hier in Valencia 2018 mein erstes MotoGP-Podium und ich glaube, dass wir hier in diesem Jahr gut dabei sein können. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr ist es in Valencia kühl, war für uns gut ist. Es ist das letzte Rennen des Jahres, ich will den Speed aus den vergangenen Rennen mitnehmen und die Saison gut beenden, ehe in Jerez schon 2022 beginnt», blickte der 30-Jährige bereits auf die Testfahrten in der nächsten Woche voraus.

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.