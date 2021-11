Jack Miller: «Schöner Ort, um Motorrad zu fahren»

Jack Miller beendete den Freitag in Valencia als Tagesschnellster. Der Ducati-Pilot sprach von einem guten Tag, obwohl er im ersten Freien unvermittelt stürzte.

Jack Miller hat am ersten Tag in Valencia einen positiven Eindruck hinterlassen - trotz Sturz im ersten Freien Training. Weil er etwas zu forsch in Kurve 1 einbiegen wollte, kam er von der Linie ab. Auf dem bemalten Asphalt verlor er die Kontrolle und war chancenlos, den Sturz noch abzufangen.

«Es war sehr rutschig. Ich dachte, es ist das erste Freie Training, da kann man auch mal die weitere Linie nehmen. Aber als ich diesen bemalten Untergrund erreicht hatte, bin ich gestürzt. Es ging sehr schnell. Jetzt findet sich der Crash in meiner Statistik wieder. Das hasse ich», sagte Miller.

Im ersten Freien Training schloss Miller im Nassen als Zweiter ab. Am Nachmittag steigerte er sich noch einmal und beendete den Freitag als Tagesschnellster. Sein Vorsprung vor Honda-Rivale Pol Espargaró, der am Nachmittag crashte, betrug lediglich 0,012 sec.

«Den Sturz am Morgen konnten wir mit der Leistung am Nachmittag vergessen machen. Ich konnte pushen und so fahren, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es macht Spaß, hier zu fahren. Auf dieser Strecke muss man seine technischen Fertigkeiten zeigen und das liegt mir. Es ist ein schöner Ort, um Motorradrennen zu fahren», sagte Miller.

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November)

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Vinales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412