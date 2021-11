Raúl Fernandez: Erster Tag als echter MotoGP-Fahrer

In Misano war Raúl Fernandez schon einmal für das KTM Tech3-Team im Einsatz. Aber erst jetzt fühlt sich der Moto2-Vize-Weltmeister als echter MotoGP-Fahrer. Als 19. war er der schnellste Rookie am ersten Testtag.

Mit einem Interview gegenüber spanischen Medien hat Moto2-Vize-Weltmeister Raúl Fernandez für Aufsehen gesorgt. In diesem Gespräch sagte der Spanier unter anderem, dass er sich als moralischer Weltmeister fühle, weil er die meisten Siege, Poles und schnellsten Runden eingefahren hat. Das Problem sei eine leitende Person in seiner Crew gewesen, die ihn hätte einbremsen sollen. Nur deswegen habe er gegen Remy Gardner den Titelkampf verloren.

Nach seinem Testtag in Jerez möchte Fernandez über seine getätigten Aussagen nicht mehr sprechen. Er blickt stattdessen nach vorn: «Ich hatte eine unglaubliche Saison mit einem super Team. Das ist jetzt aber vorbei. Ich möchte nicht über die Vergangenheit reden, sondern den Fokus auf 2022 richten.»

Mit 1,7 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Takaaki Nakagami lag Fernandez auf dem 19. Platz. Damit war er der schnellste Rookie am Donnerstag. «Ich bin glücklich mit dem Tag», sagte Fernandez. «Ich bin ja schon in Misano gefahren, aber diesmal habe ich mich als echter MotoGP-Fahrer gefühlt.»

Auch für ihn geht es darum, sich an die Pferdestärken in der Königsklasse zu gewöhnen. Auf den Lernprozess freut sich Fernandez: «Es ist alles viel besser als in der Moto2-Klasse. Viel mehr Power, viel bessere Bremsen und viel bessere Reifen. Es ist unglaublich, aber wir haben für die Tage in Jerez keinen konkreten Plan. Ich muss einfach fahren, fahren und fahren. Ich muss erst einmal das Motorrad verstehen.»

Ob es ein Vorteil ist, dass sich Fernandez nach nur einem Jahr in der mittleren Serie für den Aufstieg entschieden hat, glaubt er nicht: «In der Moto2 haben fast alle dasselbe Motorrad. Hier gibt es viel mehr Unterschiede. Mal ist man konkurrenzfähig und mal nicht. Es hängt von der Strecke ab. Ich hoffe, dass ich alles schnell lerne. Ich muss herausfinden, wie man die Power am besten nutzt. Da muss ich definitiv noch zulegen.»

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436