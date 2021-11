Darryn Binder über seinen ersten Testtag für Yamaha

Aus dem Lächeln kam Darryn Binder nach seinem Premierentest für Yamaha in Jerez gar nicht mehr heraus. Daran änderten auch die über vier Sekunden Rückstand nichts. Für Binder geht es darum, sich an die Power zu gewöhnen.

Darryn Binder ist angekommen in der MotoGP-Klasse. Der Südafrikaner absolvierte am Donnerstag seinen Premierentest auf der Yamaha M1. Es ist eine Maschine aus der Saison 2021, mit der der Moto3-Aufsteiger vom WITHU-Yamaha-RNF-Team unterwegs war. Ihm fehlten am Ende 4,436 Sekunden auf den Tagesschnellsten, den Japaner Takaaki Nakagami.

Panik bricht bei Binder deswegen aber nicht aus. Für ihn geht es darum, sich an die Power eines MotoGP-Bikes zu gewöhnen und letztendlich überwog das Positive: «Es war ein großartiger Tag. Einer meiner Träume ist in Erfüllung gegangen und ich habe den ganzen Tag über ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Leider konnte ich aufgrund einiger Probleme nicht die gewünschte Rundenanzahl absolvieren, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt muss ich mich rantasten und lernen, wie man mit einer MotoGP-Maschine fährt.»

In der Moto3-Klasse war Binder nach seiner unvorsichtigen Fahrweise, mit der er in den WM-Kampf eingriff, in die Kritik geraten. Davon will er sich nicht beeinflussen lassen.

In Jerez konnte er auch auf die Ratschläge von Bruder Brad Binder (KTM) und seinem Stallrivalen Andrea Dovizioso bauen. «Sie haben zu mir gesagt, dass ich langsam machen soll. Ich soll erstmal die Reifen und die Bremsen auf Temperatur bringen und dann kann ich irgendwann auch pushen. Ich soll es aber nicht übertreiben und am Ende ist es ja auch so, dass ich auch in dieser Saison wieder auf einem Motorrad sitzen werde, das Gefühl kenne ich.»

An die Feinheiten ist im Moment noch nicht zu denken, erklärt Binder: «Ich kann mich noch nicht um die Abstimmung kümmern. Das Team soll mir den Tank auffüllen und Reifen aufziehen. Um mehr geht es nicht. Ich nutze auch das Right-Height-Device noch nicht. Das kommt mit der Zeit. Ich will einfach Runden drehen.»

Binder hat bei Yamaha auch einen neuen Crew-Chief. Noe Herrera war 2021 mit Raúl Fernandez beim Red Bull KTM Aki Ajo-Rennstall Vize-Weltmeister geworden. «Es gab so viele neue Gesichter. Man kennt sich aber schon aus dem Paddock, deswegen ist nicht alles neu. Es war einfach ein wunderschöner Tag», sagte Binder mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436