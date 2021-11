MotoGP-Debüt für VR46 mit Marini und Bezzecchi

Der Jerez-Test markiert das offizielle Debüt des neuen VR46-MotoGP-Teams. Wie Rookie Marco Bezzecchi steuert vorläufig auch Luca Marini eine GP21. Wird Valentino Rossi selbst die Ducati einmal testen?

«Es war ein sehr guter Tag», schwärmte Luca Marini nach dem ersten Testtag auf der GP21. «Das neue Motorrad ist großartig, ich hatte auf Anhieb ein gutes Gefühl. Es scheint ein bisschen einfacher zu sein – besseres Turning, mehr Edge-Grip. Natürlich hat es auch ein kleines bisschen mehr Leistung, aber da ist der Unterschied nicht so groß. Es ist mehr das Handling, das Motorrad lässt sich etwas leichter einlenken.»

«Abgesehen vom neuen Bike ist auch das Gefühl mit der neuen Mannschaft sehr gut. Es sind jetzt mehr Leute da, was es einfacher macht. In diesem Jahr hatte ich in der Hinsicht Mühe, weil meine Crew so viel zu tun hatte und es nicht einfach war, mit ihnen zu sprechen und meine Kommentare besser zu erläutern. Ich glaube, mit mehr Leuten wird es besser sein – und ich fühle eine sehr gute Energie in der Box.»

Neuer Crew-Chief des 24-jährigen Italieners ist übrigens David Munoz, der in den vergangenen zwei Jahren für seinen Bruder Valentino Rossi im Einsatz war. Matteo Flamigni ist dafür an der Seite von Marco Bezzecchi.

«Bez» klang im Vergleich zu anderen Rookies weniger euphorisch, er gab sich zurückhaltend: «Das war nur der erste Tag, ich will nichts überstürzen, denn dann macht man vielleicht einen Fehler und verliert das Vertrauen. Ich ging es ruhig an und auch Matteo [Flamigni] ist zum ersten Mal in der Rolle des Crew-Chiefs, auch er muss sich zurechtfinden, genauso wie die ganze Mannschaft. Es macht keinen Sinn, jetzt unnötige Risiken einzugehen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, aber Sorgen mache ich mir im Moment auch keine.»

Von der MotoGP-Power beeindruckt war aber auch der Dritte der Moto2-WM 2021: «Es ist eine komplett andere Welt, man kann die MotoGP nicht verstehen, bis man es nicht selbst ausprobiert. Man sieht schon im TV und an der Strecke, dass das Motorrad beeindruckend ist. Wenn man aber draufsitzt, macht man sich in den ersten drei oder vier Runden in die Hose. Man hat nicht wirklich Angst, es ist eher aufregend, aber wenn du auf die Gerade kommst und das Gas ganz aufdrehst, dann drehst du es gleich wieder ein bisschen zu. Vor allem am Anfang legte ich auch zu früh den nächsten Gang ein. Ich hatte das Gefühl, schon schalten zu müssen – stattdessen fehlten noch 200 Umdrehungen. Es ist ein riesiger Unterschied.»

Übrigens: Michele Pirro schrieb nach dem Valencia-GP auf seinen Social-Media-Kanälen, dass Valentino Rossi die Ducati einmal testen wolle. Kann Marini das bestätigen? «Ich weiß nicht, ich glaube es nicht. Ich hoffe es aber und werde ihm sagen, dass er das Motorrad testen soll, weil es großartig ist – und ich glaube, er wäre sehr überrascht.»

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436