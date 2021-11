Pol Espargaró: «Vieles fällt mir jetzt leichter» 19.11.2021 - 15:39 Von Manuel Pecino

© Gold & Goose Pol Espargaró hatte viel Lob für die neue Honda übrig

Die Anpassungsprobleme gibt es nicht mehr bei Pol Espargaró. In seinem zweiten Honda-Jahr will der Spanier anders auftreten und dem Team noch mehr helfen. In Jerez sieht er sich nach den Testfahrten auf einem guten Weg.