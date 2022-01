Takaaki Nakagami (Honda): «Hinterradgrip verbessert»

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami steht vor seiner fünften MotoGP-Saison und gibt sich nach einem «harten 2021» wieder zuversichtlich – vor allem dank der 2022er-Honda.

Honda stellte am Freitag in Tokio das gesamte Motorsportprogramm von HRC, Zweirad und Vierrad, für die Saison 2022 vor. LCR-Fahrer Takaaki Nakagami, der die Winterpause für einen Heimaturlaub in Japan nutzt, war als einziger MotoGP-Fahrer des größten Motorrad-Herstellers der Welt vor Ort. Nach der kurzen Vorstellung auf der Bühne stand der 29-Jährige aus Chiba anschließend noch in der Online-Presserunde Frage und Antwort. Er schaltete sich mit zehn Minuten Verspätung zu und entschuldigte sich sofort höflich: «Ich möchte zunächst sagen, dass es mir sehr leidtut, dass ich zu spät bin.»

Dann begann «Taka» mit einem kurzen Rückblick auf eine herausfordernde Saison 2021, in der er nur sieben Top-10-Ergebnisse sammelte und auf WM-Rang 15 landete. In Jerez war er Vierter, auf den lang ersehnten ersten Podestplatz in der Königsklasse muss der LCR-Honda-Pilot weiter warten.

«Die Saison 2021 war für uns und natürlich auch für mich ziemlich hart. Ich hatte ein paar gute Rennen, aber wenn ich ehrlich bin, war es insgesamt eine ziemlich schwierige Saison. Ich hatte auch viele Stürze, für das ganze Team war es eine harte Saison, aber wir gaben nie auf», betonte Nakagami. «Das Gefühl auf dem Motorrad war einige Male gut und vor allem hatten wir am Ende der Saison den Jerez-Test, bei dem wir die Chance bekamen, das neue Motorrad zu testen – und das Potenzial ist großartig, der erste Eindruck war wirklich gut. Alle Honda-Fahrer waren sich darin einig. Daher freue ich mich sehr auf diese Saison, es wird mein fünftes MotoGP-Jahr sein. Es ist an der Zeit, eine großartige Saison daraus zu machen.»

In welchen Bereichen überzeugte die neue RC213V? «In der letztjährigen Saison hatten wir definitiv große Mühe mit dem Grip am Hinterrad, wir probierten viele Dinge aus, aber das Problem verschwand nicht. Wir hatten große Schwierigkeiten auf der Qualifying-Runde und über die Renndistanz. Dann musste ich zusätzliches Risiko gehen und hatte leider einige Stürze im Rennen und im Training... Es war wirklich schwierig», erinnerte Nakagami.

«Das neue Motorrad brachte in Sachen Hinterradgrip definitiv eine große Verbesserung, auch bei der Perfomance des Motors», kam der LCR-Honda-Mann auf die Frage zurück. «Viele Teile am Motorrad sind eine Verbesserung, man sieht auch von außen an der Form eine große Veränderung. Man kann sehen, dass Honda hart arbeitet.»

«Ich glaube an mich, ich glaube an Honda und daran, dass wir eine großartige Saison haben werde», schloss Nakagami. «Ich wünsche allen Honda-Piloten viel Glück.»

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie