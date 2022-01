Quartararo und Everts: Weltmeister unter sich

MotoGP-Champion Fabio Quartararo bereitet sich unter anderem mit Motocross-Einheiten auf den Saisonstart 2022 vor. Dabei traf der Yamaha-Star auf einen zehnfachen Weltmeister.

Zwölf Tage müssen sich die MotoGP-Stars noch gedulden, ehe auch für die Stammfahrer mit dem Beginn des ersten IRTA-Tests des Kalenderjahres in Sepang (5. und 6. Februar) die Winterpause zu Ende geht. Die letzten Wochen arbeiten die Asse intensiv auf den Saisonstart hin und nicht nur Marc Márquez kehrte dafür auf die Motocross-Strecke zurück. Auch Fabio Quartararo setzte im Januar vermehrt auf Offroad-Trainingseinheiten – ob in Norditalien oder in Katalonien.

Dabei traf der MotoGP-Weltmeister kürzlich in Spanien auf die Everts-Familie: Liam Everts bereitet sich dort unter Anleitung von Papa Stefan Everts, selbst zehnfacher Motocross-Weltmeister, gerade auf seine erste volle Saison in der MX2-WM vor. Der 17-Jährige aus der erfolgreichen belgischen Cross-Dynastie wechselte dafür in das DIGA Procross KTM Racing Team aus Köln.

Das Aufeinandertreffen der Motorrad-Asse wurde natürlich fotografisch festgehalten. Sowohl Liam als auch Stefan ließen sich mit Fabio ablichten.

«Es war schön, MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo zu treffen», kommentierte Stefan Everts den Schnappschuss. «Ein wirklich netter Kerl», ergänzte der 49-Jährige, der übrigens sechs seiner zehn Titel auf Yamaha einfuhr. Der 22-jährige Franzose antwortete ebenfalls mit großer Wertschätzung: «Es war schön dich zu treffen, du Legende.»

Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien



IRTA-Test für die Moto2 und Moto3

19. bis 21. Februar: Portimão/Portugal