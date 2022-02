Fernández und Gardner: Mit Fortschritten zufrieden

Raúl Fernández am Dienstag in Sepang

Die MotoGP-Rookies Raúl Fernandez und Remy Gardner aus dem Tech3 KTM Factory Racing Team sprechen nach dem zweiten Shakedown-Testtag in Sepang über ihre Herangehensweise und die ersten Eindrücke.

Nach der Bestzeit am Montag ordnete sich Raúl Fernández beim Shakedown-Test am Dienstag knapp hinter Marco Bezzecchi (Ducati) als zweitbester Rookie im Klassement ein. «Der zweite Tag war wieder sehr positiv für mich, ich setzte meinen Anpassungsprozess an die MotoGP-Klasse fort. Wir arbeiteten sehr gut und ich spulte sehr viele Runden ab, um alles zu verstehen», berichtete der Tech3-KTM-Pilot, der mit 55 Runden zu den fleißigsten Fahrern des Tages zählte.

«Ich glaube, das ist in der Pre-Season die richtige Herangehensweise: Mich auf mich selbst zu konzentrieren und viele Runden zu absolvieren, ohne allzu viel am Motorrad zu verändern», so der 21-jährige Klassen-Neuling aus Madrid. «So werde ich mich am effizientesten an die Kategorie anpassen und in diese Richtung werden wir am Mittwoch weitermachen, weil in der MotoGP alles anders und alles neu ist.»

Sein Teamkollege Remy Gardner war am Vormittag noch der schnellste Rookie im Zwischenklassement und schaffte trotz der Nachwirkungen der Radiusfraktur 43 Runden. «Ich fange an, mich besser auf dem Motorrad zu fühlen, wir nahmen einige gute Veränderungen vor», verriet der Moto2-Weltmeister des Vorjahres. «Die Schmerzen am Handgelenk wurden im Laufe des Tages natürlich ein bisschen stärker, aber ich kann damit umgehen. Es ist nicht so schlimm», versicherte der 23-jährige Australier.

«Diese Tage sind dafür da, viele Dinge auszuprobieren. Für den Moment läuft alles glatt, ich genieße den Prozess und freue mich schon auf morgen», blickte Gardner auf den letzten Tag des Shakedown-Tests am Mittwoch voraus. Am Wochenende geht es in Sepang dann mit dem IRTA-Test weiter.

Shakedown-Test, Sepang, 1. Februar:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59,833 min

2. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:00,565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00,734

4. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:00,819

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

6. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

7. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

8. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01,297

9. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,361

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,923

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:02,043

13. Lorenzo Savadori Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,683

14. Yamaha Test 1, 2:02,870

15. Yamaha Test 2, 2:03,000

Shakedown-Test, Sepang, 31. Januar:

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit