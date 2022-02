Michele Pirro: Vorarbeit für Bagnaia und Miller

Ducati-Testfahrer Michele Pirro äußerte sich zu seinem Shakedown-Test in Sepang, der Francesco Bagnaia und Jack Miller als Ausgangspunkt für den morgen beginnenden ersten offiziellen MotoGP-Test von 2022 dient.

Michele Pirro leistete an den drei Shakedown-Testtagen in Sepang von Montag bis Mittwoch wichtige Vorarbeit für die Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia und Jack Miller, die am Samstag erstmals nach der Winterpause die neue Desmosedici GP22 steuern werden.

Übrigens: Laut dem Hersteller aus Borgo Panigale überprüfte Pirro zu Beginn dieser Woche «einige Neuheiten, die beim Jerez-Test im November eingeführt worden waren» – nicht zu übersehen war dabei der lange Auspuff. Zudem stand ein neues Aero-Paket auf der Liste des italienischen Ducati-Testfahrers.

«Der erste Test nach der Winterpause war sehr arbeitsintensiv, aber wir sind zufrieden», erklärte Pirro. «Trotz der glühend heißen Temperaturen absolvierten wir mehr als 180 Runden und testeten auch einige Neuheiten am Motorrad. Ich war zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder in Sepang und konnte die Verbesserungen sehen, die an der Desmosedici GP seither vorgenommen wurden. Das Feedback war gut und jetzt verfügen wir über ein gutes Basis-Set-up, mit dem Pecco und Jack in die offiziellen Testtage starten können.»

Bagnaia schaute der Ducati-Truppe in Sepang schon am Mittwoch über die Schulter, der Vizeweltmeister und Schnellste des Jerez-Tests fiebert seinem Einsatz entgegen. «Der letzte Test in Jerez im November war sehr gut und ich hoffe, trotz der zweimonatigen Pause gleich wieder dasselbe Gefühl zu bekommen», so der Wunsch des Italieners. «Uns stehen zwei anstrengende Tage bevor, aber Michele hat bereits einen guten Teil der Arbeit erledigt, also haben wir schon eine gute Basis und zum Glück stehen uns dann noch drei weitere Testtage in Indonesien zur Verfügung.»

Miller lieferte rechtzeitig für den ersten IRTA-Test des Jahres einen negativen Covid-19-Test ab und traf ebenfalls am Mittwoch in Malaysia ein. «Ich freue mich wirklich, endlich wieder mit meiner Mannschaft in Sepang zu sein», unterstrich der Australier, der nach den Regenschauern am Donnerstag auf ein komplett trockenes Wochenende hofft. Der zweifache Saisonsieger von 2021 ergänzte: «Michele fuhr hier schon zum Beginn der Woche, wir sollten also gute Anhaltspunkte haben. Ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen und mit der Arbeit zu beginnen!»