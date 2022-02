Luca Marini (Ducati/3.): 24 konkurrenzfähige Bikes

Mit seiner Samstagsbestzeit hielt sich Luca Marini beim MotoGP-Wintertest in Mandalika bis zum Schluss in den Top-3. Mit Prognosen im Hinblick auf die anstehende Saison hält er sich aufgrund der Leistungsdichte zurück.

Nach der Bestzeit am Samstag stand bei Luca Marini am Sonntag auf dem Mandalika Street Circuit eine Rennsimulation im Fokus. «Ich bin die Rennsimulation mit dem Medium-Hinterreifen gefahren, aber ich weiß, dass viele andere Fahrer es auch mit dem Soft probiert haben. Wir wissen nicht, welche Reifen Michelin fürs Rennwochenende bringen wird, aber ich fühle mich mit dem Medium ziemlich wohl», berichtete der Ducati-Pilot aus dem Mooney VR46 Racing Team.

Die Rennsimulation nahm Marini gemeinsam mit seinem Teamkollegen und MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi in Angriff. «Ich bin hinter ‚Bez‘ in die Rennsimulation gestartet und habe nur daran gedacht, ihn so schnell wie möglich zu überholen. Es war wirklich schwierig mit den heißen Temperaturen im Windschatten. Mein Vorderreifen war heiß wie Lava. Hinter einem anderen Fahrer ist es auch schwierig zu bremsen, weil man viel Downforce verliert. Auf dieser Strecke ist es zudem schwierig zu überholen, weil die Linie mit dem Gummiabrieb sehr schmal ist. Wenn du die Linie verlässt und auf den Schmutz kommst, ist es unmöglich das Motorrad zu stoppen und auch sehr, sehr gefährlich.»

«Das Gefühl während der Rennsimulation war insgesamt aber okay», hielt Marini fest. «Körperlich war ich ein bisschen müde, weil es wirklich heiß war. Es war nicht einfach bis zum Ende durchzufahren, aber ich habe gutes Feedback von den Reifen und vom Motorrad bekommen. Daher bin ich ziemlich zufrieden mit dem Job, den wir heute geleistet habe.»

Hätte es heute schon WM-Punkte gegeben, wo würde sich der Moto2-Vizeweltmeister von 2020 sehen? «Ich habe die Pace der anderen Fahrer noch nicht angeschaut, aber die Honda-Piloten scheinen sehr stark zu sein», stellte Marini fest. «Ich bin recht konkurrenzfähig, wie die anderen Ducati auch. Quartararo ist vielleicht einer der Schnellsten, aber es ist im Moment schwierig zu sagen. Man weiß nicht, welche Reifen die anderen verwenden oder wie viele Liter Benzin sie im Tank haben. Es ist auch ein Unterschied, wie spät man auf die Strecke geht. Am Vormittag ist es einfacher, um 14 Uhr sind die Bedingungen am schlimmsten», gab der 24-jährige Italiener zu bedenken. «Ich bin ziemlich glücklich mit meinem Potenzial. Mit Sicherheit müssen wir noch an der Elektronik arbeiten, weil wir für eine volle Renndistanz noch nicht bereit sind. Wir sind aber auf einem guten Weg.»

«Ich glaube, ich bin für eine Qualifying-Runde in einer guten Position, ich kann jedes Mal ins Q2 fahren, das wäre im Moment das Ziel. Wie es über eine Renndistanz aussieht, dafür muss man abwarten», fasste Marini zusammen. «Alle Fahrer sind fantastisch und großartige Arbeiter, die sich seit dem ersten Tag stark verbessert haben. Es wird nicht einfach. Es wird mit Sicherheit für alle eine schwierige Saison, weil fast alle Factory-Bikes haben. Jeder hat dieses Jahr ein fantastisches Motorrad. Vom ersten bis zum letzten kann jeder Fahrer gute Ergebnisse einfahren in diesem Jahr. Aus meiner Sicht gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Motorrädern und Herstellern.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603