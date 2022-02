Suzuki Ecstar stellt Teammanager Suppo vor

Livio Suppo kehrt als Teammanager von Suzuki in die MotoGP zurück

Was gestern bereits durchgesickert ist, hat Suzuki Ecstar soeben offiziell bestätigt. Livio Suppo übernimmt ab sofort die Rolle des Teammanagers.

Die Suzuki Motor Corporation und das Team Suzuki Ecstar haben sich mit Livio Suppo verbündet: Der Italiener wird mit sofortiger Wirkung Manager für Team Suzuki Ecstar. Es war nie ein Geheimnis, dass MotoGP-Project Leader Shinichi Sahara seit mehr als einem Jahr auf der Suche nach einem Ersatz für Davide Brivio war, der Ende Dezember 2020 zu Alpine in die Formel 1 wechselte.

Nach der Übergangssaison 2021, in der das Team ein «Management Committee» bildete und Sahara interimistisch auch als Teammanager agierte, wurde für 2022 eine Lösung mit Suppo gefunden, der bereits beim Katar-GP (4. bis 6. März) die Suzuki-Truppe verstärken wird.

Als Suzuki-Projektleiter Sahara anfragte, ob er die Rolle des Teammanagers übernehmen wollte, kam das Angebot im richtigen Moment, wie Suppo erklärt: «Ich bin sehr stolz, diese Aufgabe bei Suzuki zu übernehmen und freue mich, nach vier Jahren in die MotoGP-WM zurückzukehren. Ich fühle mich sehr geehrt, Teil des grossartigen Suzuki-Projekts zu werden. Es wird sicherlich eine Herausforderung, aber ich denke auch, dass es eine grossartige Erfahrung werden wird, da ich mit starken Fahrern wie Joan Mir und Alex Rins zusammenarbeiten darf.»

«Das Angebot kam zu einem perfekten Zeitpunkt, ich hatte zwar zu tun mit dem Aufbau des E-Bike-Unternehmens, aber ich habe das Fahrerlager sicherlich auch vermisst und ich war bereit, zurückzukehren. Der Rennsport war fast meine ganze Karriere lang mein Leben, und ich werde mein Bestes tun, um meine Erfahrung in das Suzuki Ecstar Team einzubringen. Ich weiß, dass sie ein tolles Team sind, aber auch eine super Gruppe von Menschen. Das sollte uns helfen, unsere Ziele schnell zu erreichen», fügt der 57-jährige Italiener an.

«Die MotoGP wird heutzutage immer spannender, mit vielen sehr schnellen Fahrern und starken Motorrädern von allen Herstellern. Es ist eine schwierige Herausforderung für alle Beteiligten, bei der all die kleinen Details den Unterschied ausmachen können. Ich bin bereit, wieder mit von der Partie zu sein und alles zu geben, um mit Suzuki an der Spitze zu stehen», verspricht Suppo daraufhin.

Sahara sagte zur Neuverpflichtung: «Ich bin zuversichtlich, dass Livio für diese Position sehr gut geeignet ist, er hat viel Erfahrung und gibt alles, um zu gewinnen. Er weiss, wie Teams funktionieren und dass eine gute Atmosphäre in der Mannschaft wichtig ist, um konstant konkurrenzfähig zu sein. Einige unserer Teammitglieder haben bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ihm, und ich kenne ihn schon lange, denn er ist schon seit vielen Jahren im Fahrerlager tätig. Wir haben während der Wintertests bereits vielversprechende Anzeichen und Verbesserungen in unserer Leistung gesehen, und ich glaube, dass Livio unser Team weiter verstärken wird und wir noch stärker werden.»