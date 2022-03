Franco Morbidelli (Yamaha): «War immer abgeschlagen»

Was geht für den Yamaha-Werksfahrer am Sonntag in Katar?

Yamaha brachte am Freitag beim MotoGP-Saisonstart in Katar beide Werkspiloten in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste nach den ersten beiden Trainings. Franco Morbidelli war besonders vom Top-Speed der M1 überrascht.

Während MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo seine Yamaha am Freitag am Ende auf Platz 8 platzierte, schaffte Teamkollege Franco Morbidelli aus Italien mit seiner M1 in Katar sogar eine Position in den Top-5. Der Moto2-Weltmeister von 2017 hat seine langwierige Knie-Verletzung mittlerweile fast vollständig hinter sich gebracht und somit ist der bereit für den ersten GP auf dem 5,380 km langen Losail Circuit am Sonntag.

Nach den ersten beiden freien Trainings am Freitag verlor der 27-Jährige 0,4 Sekunden auf Alex Rins, der mit seiner Suzuki am Abend die Bestzeit von 1:53,432 Minuten fuhr. Zum Vergleich: Der Pole-Position-Rekord liegt 1:52,772 Min und stammt von Pecco Bagnaia aus dem Vorjahr. Morbidelli gab sich mit seinen erzielten Fortschritten zufrieden.

«Wir haben dort angefangen, wo wir beim Mandalika-Test aufgehört haben. Mein Gefühl auf dieser Strecke und mit dem Motorrad ist ähnlich zu dem Gefühl vom Test in Indonesien. Auch unsere Position ist mehr oder weniger dieselbe, wir sind zufrieden», lautete sein Resümee am Abend.

Dennoch betonte der Yamaha-Star: «Wir haben einiges zu verbessern, damit wir mit Suzuki und Honda mithalten können. Ich denke, die beiden Hersteller waren am Freitag am schnellsten und wir müssen uns in einigen Bereichen steigern, damit wir auch in diese Richtung kommen.»

Der Top-Speed ist und bleibt das Manko der Yamaha in der MotoGP-Klasse. Während Suzuki mittlerweile an die Spitze gerückt ist – Alex Rins fuhr in FP1 355,2 km/h mit der GSX-RR – bildet Fabio Quartararo mit 345 km/h das Schlusslicht. Morbidelli schaffte es immerhin auf beachtliche 348,3 Kilometer in der Stunde.

«Wir müssen damit leben», gab sich der Italiener kämpferisch und stellte klar: «Nach diesem Tag bin ich sehr überrascht und ich glaube, wir können sehr glücklich mit unserem Top-Speed sein. Seit meinem MotoGP-Debüt war ich in der Höchstgeschwindigkeit immer abgeschlagen Letzter in dieser Wertung. Aktuell stehen wir im Mittelfeld und das ist okay.»

Morbidelli weiß aber auch: «Wir sind ein Werksteam und dementsprechend müssen wir unbedingt daran arbeiten, damit wir in diesem Bereich besser werden. Außerdem müssen wir in den Kurven noch schneller werden, um den schnellsten Jungs ein würdiger Konkurrent zu sein.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Alex Rins, Suzuki, 1:53,432 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,147

4. Jorge Martin, Ducati, + 0,220

5. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,413

6. Jack Miller, Ducati, + 0,438

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,454

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,474

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,531

10. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,539

11. Enea Bastianini, Ducati, + 0,581

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,606

13. Miguel Oliveira, KTM, + 0,621

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 0,721

15. Brad Binder, KTM, + 0,815

16. Alex Márquez, Honda, + 1,043

17. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,092

18. Johann Zarco, Ducati, + 1,133

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,452

20. Marco Bezzecchi, Ducati, + 1,468

21. Remy Gardner, KTM, + 1,497

22. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,939

23. Luca Marini, Ducati, + 2,343

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,483