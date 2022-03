Marc Márquez (Honda): «Ich habe mich nicht versteckt»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez äußerte sich nach dem Auftakt in die MotoGP-WM 2022 in Katar heute in Madrid zu seiner aktuellen Lage und der Zielsetzung für die Saison.

Marc Márquez absolvierte am Donnerstag in Madrid einen PR-Auftritt für seinen langjährigen persönlichen Sponsors Estrella Galicia 0,0. Dabei sprach der 29-jährige Spanier unter anderem über seine körperliche Verfassung nach der langwierigen Oberarmverletzung, die er sich am 19. Juli 2020 zuzog, und den Problemen mit der Doppelsichtigkeit in diesem Winter.



«Es waren natürlich in jeder Hinsicht zwei schwierige Jahre, aber man muss Standhaftigkeit beweisen, das Beste aus sich herausholen und versuchen, die Schwierigkeiten zu überwinden und sich zu verbessern», betonte der achtfache Weltmeister.

Am vergangenen Sonntag fuhr der Repsol-Honda-Star beim WM-Auftakt aus der ersten Reihe los und brachte einen soliden fünften Platz ins Ziel. Teammanager Alberto Puig attestierte ihm ein cleveres Rennen, Teamkollege Pol Espargaró stand dagegen auf dem Podest.

Márquez meinte zu seinen Ambitionen für die Saison 2022: «Ich habe mich von Beginn an nicht versteckt, das Ziel ist, um den WM-Titel zu kämpfen. Wenn nicht dieses Jahr, dann im nächsten. Ich weiß auch, dass es für mich eine spezielle Saison sein wird. Ich kam vor Jahren in die MotoGP und alles schien ein Zuckerschlecken zu sein. Diese zwei Jahre, die für die gesamte Gesellschaft lang waren, fielen in meinem Fall mit harten Jahren aus persönlicher Sicht zusammen. Jetzt ist es aber an der Zeit, wieder das zu genießen, was wir lieben.»

«Ich fühle mich sehr wohl mit Honda – jetzt noch viel mehr, nachdem sie mich in diesen zwei Jahren mit den Verletzungen trotzdem so respektiert haben. Ich glaube, nur wenige Marken würden das so machen», ergänzte Marc, der auf Honda bisher sechs MotoGP-Titel und 59 GP-Siege in der Königsklasse einfuhr.

«Ich glaube, die Konstanz wird in diesem Jahr der Schlüssel sein», blickte der ältere Márquez auf den weiteren Verlauf der mit insgesamt 21 Grand Prix längsten MotoGP-Saison der Geschichte. «Ich habe ein neues Motorrad, das sich so stark von den letztjährigen unterscheidet, als hätte ich den Hersteller gewechselt. Es ist ganz anders, aber wir werden mit Sicherheit daran arbeiten, uns anzupassen. Es ist eine neue Herausforderung.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.