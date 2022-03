Enea Bastianini (11.): «Mit Darryn leider gefährlich»

Rang 11 reichte Enea Bastianini im Regenrennen von Mandalika, um die Führung in der MotoGP-WM zu verteidigen. Allerdings ärgerte er sich über seinen schwachen Beginn und Rookie Darryn Binder.

Schon am Samstag räumte Enea Bastianini ein, dass er auf nasser Strecke noch Aufholbedarf habe. Ausgerechnet vor dem MotoGP-Rennen begann es auf Lombok wie aus Kübeln zu schütten. Der Start verzögerte sich, erst um 16.15 Uhr Ortszeit ging die Ampel schließlich aus. Der WM-Leader, der als Fünfter des Qualifyings aus der zweiten Reihe losgefahren war, fiel gleich in der ersten Runde aus den Top-10 und lag zwischenzeitlich gar nur auf Rang 20.

«Ich bin schlecht weggekommen und ich habe ein bisschen zu lange gebraucht, um das richtige Gefühl zu finden», schilderte Bastianini. «Die ersten Runden waren wirklich zum Vergessen. Ich sah zu Beginn auch gar nichts, daher hatte ich Mühe. Danach fand ich Stück für Stück meinen Rhythmus und ich war schnell. Die letzten zehn Runden waren wirklich gut. Ich war dann in der Gruppe mit sechs oder sieben Fahrern und ich überholte sie.»

Tatsächlich kämpfte der Gresini-Ducati-Pilot im Finish um Platz 8, am Ende kreuzte er die Ziellinie nach hartem Kampf aber als Elfter. Die «Bestia» hatte dabei mit dem überraschend starken Rookie Darryn Binder zu hadern: «Mit Darryn war es leider gefährlich. In Kurve 2 drängte er mich nach außen und ich musste mich hinter der Gruppe wieder einreihen. Am Ende kam ich noch ein bisschen nach vorne und Platz 11 ist nicht schlecht. Ich hätte auch Achter sein können, das ist schade. Wichtig ist aber, Punkte mitzunehmen und ein gutes Rennen gezeigt zu haben», fasste der 24-jährige Italiener zusammen.

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaro, Honda, +33,599

13. Alex Marquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Vinales, Aprilia, +37,397

17. Raul Fernandez, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.