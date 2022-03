Mit Petronas als Sponsor: Sepang bis 2024 im Kalender

Der Malaysia-GP in Sepang bleibt zumindest bis 2024 eine Station im Kalender der MotoGP-WM. Mit Petronas, bis zum Vorjahr noch Hauptsponsor des Yamaha-Kundenteams, gibt es einen neuen Namensgeber für den Event.

Seit 1999 ist Sepang Teil des Kalenders der Motorrad-WM, in den vergangenen zwei Jahren fand Corona-bedingt aber kein Malaysia-GP statt. Dafür verkündete WM-Promoter Dorna Sports nun eine Vertragsverlängerung mit den Betreibern des Sepang International Circuits bis 2024. Gleichzeitig laufen bereits Verhandlungen, um das Abkommen bis 2026 auszuweiten. Das teilten die beiden Parteien um Dorna-CEO Carmelo Ezepelta und Sepang Circuit-CEO Azhan Shafriman Hanif ebenfalls mit.

Ab 2022 bekommt der Event zudem einen neuen Titelsponsor: Petronas zog sich zwar im Vorjahr überraschend als Hauptsponsor beim damaligen Sepang Racing Team zurück, dafür tritt die malaysische Mineralölgesellschaft nun prominent als Namensgeber beim Heim-GP auf. Die offizielle Bezeichnung lautet somit «Petronas Grand Prix of Malaysia».

© Gold & Goose Willkommen zum Test in Sepang © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Carmelo Ezpeleta meinte dazu: «Wir freuen uns sehr bestätigen zu können, dass der Malaysia-GP bis mindestens 2024 im Kalender bleiben wird. Malaysia ist ein wichtiger Markt für die MotoGP und es ist eine Freude, in Sepang Rennen zu fahren und die unglaubliche Leidenschaft der Fans zu erleben, die die Tribünen füllen. Nachdem wir in diesem Jahr für die Pre-Season-Tests nach Malaysia zurückkehren konnten, könnte die Vorfreude nicht größer sein, dorthin zurückzukehren und wieder Rennen zu fahren.»

«Wir sind auch sehr stolz darauf, diese Partnerschaft mit Petronas einzugehen – einer Marke, die für Exzellenz und Erfolg steht und ein fantastischer Botschafter für Malaysia in der Welt ist», ergänzte der Dorna-Chef. «Es kann keinen besseren Titelsponsor für den Grand Prix von Malaysia geben als einen der sinnbildlichsten Namen im Motorsport.»

Petronas zähle den Sepang-GP zu den bedeutendsten Sportevents in Malaysia und Asien, erklärte Datin Anita Azrina Abdul Aziz, Senior General Manager Group Strategic Communications bei Petronas. «Das Titelsponsoring bietet Petronas eine einzigartige Gelegenheit, mit der großen Fangemeinde des Sports in Kontakt zu treten und unsere Marke und Produkte zu präsentieren.» Außerdem wolle man den Sport-Tourismus in Malaysia nach zwei Pandemie-Jahren unterstützen.

Der GP-Kalender 2022:

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*= Flutlichtrennen