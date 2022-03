Crew-Chief Giribuola: Enea Bastianinis Geheimwaffe?

MotoGP-WM-Leader Enea Bastianini hat in der Gresini-Ducati-Box mit Crew-Chief Alberto Giribuola ein Ass im Ärmel. Davon ist Andrea Dovizioso überzeugt, der mit Giribuola seine größten Erfolge feierte.

Alle seine 14 MotoGP-Siege auf Ducati sowie die drei Vizetitel errang Andrea Dovizioso mit Alberto Giribuola an seiner Seite. Seit dem Vorjahr arbeitet der italienische Ingenieur mit Enea Bastianini zusammen. Bereits in der Rookie-Saison des Moto2-Weltmeisters von 2020 feierte das Duo – noch mit der GP19 des Avintia Teams – zwei dritte Plätze in Misano.

In den himmelblauen Gresini-Farben bescherte die «Bestia» dem neuen Ducati-Kundenteam auf der GP21 mit dem Auftakt-Sieg in Doha einen Traumstart in die MotoGP-Saison 2022. Die WM-Führung ist auch nach dem verregneten Mandalika-GP noch in Bastianinis Händen.

Welchen Anteil hat Dovis langjähriger Crew-Chief an den Erfolgen des 24-jährigen Italieners? Andrea Dovizioso selbst ist überzeugt: «Aus meiner Sicht leistet er einen großen Beitrag zu Eneas Erfolg, und das schon im Vorjahr, in seinem ersten MotoGP-Jahr – die richtigen Leute um dich zu haben, macht den Unterschied, vor allem wenn du das Motorrad nicht entwickelt hast oder nicht entwickeln kannst.»

«Ich habe keinen Einblick in die Details, ich weiß aber, wie gut Pigia ist», lobte der 15-fache MotoGP-Sieger Alberto «Pigia» Giribuola. «Und ich glaube, dass mit Sicherheit das ganze Team einen großartigen Job macht. Denn du kannst nicht nur mit einer Person gewinnen.»

Dovi ist überzeugt: «Bastianini ist in der richtigen Situation. Denn an seiner Seite hat er eine Person, die alles über die Ducati weiß. Ich weiß, wie es ist, mit Ducati zu arbeiten. Eine Person zu haben, die den Fokus auf dem halten kann, was du brauchst, um auf diesem Motorrad schnell zu sein, ohne Zeit für andere Dinge zu verschwenden, und eine Person, die weiß, was du tun musst und was eben nicht – das macht den Unterschied. Ich glaube, das hat einen großen Anteil an der Tatsache, dass Enea am Ende der letzten Saison sehr konkurrenzfähig wurde, dass er sehr gute Tests absolvierte und dann auch den WM-Auftakt gewinnen konnte.»

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.