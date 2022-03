Taka Nakagami positiv getestet: Kein Argentinien-GP

Takaaki Nakagami fehlt in Termas

Honda muss bei der Rückkehr der MotoGP-WM nach Termas de Río Hondo auf einen zweiten Stammfahrer verzichten: Takaaki Nakagami lieferte einen positiven Covid-19-Test ab.

Nachdem bereits Repsol-Honda-Star Marc Márquez wegen der nach dem Warm-up-Crash von Mandalika erneut aufgetretenen Diplopie (Doppelsichtigkeit) den Argentinien-GP verpasst, gab es für Honda den nächsten Dämpfer: LCR-Fahrer Takaaki Nakagami wurde am Montag positiv auf Covid-19 getestet, zwei weitere Tests bestätigten das Ergebnis. Er durfte damit die Reise nach Südamerika nicht antreten und wird den dritten Grand Prix der Saison verpassen. «Taka» sei symptomfrei, versicherte das LCR Honda Idemitsu Team.

Nakagami selbst erklärte: «Leider werde ich an diesem Wochenende in Argentinien nicht fahren. Ich habe kurz vor dem Ablfug nach Termas ein positives PCR-Testergebnis bekommen. Es tut mir wirklich leid für mein Team, meine Sponsoren und Fans. Ich habe keine Symptome und fühle mich gut, ich bin nur sehr traurig und enttäuscht. Ich hoffe, in Austin wieder auf der Strecke zu sein.»

Der 30-jährige Japaner ist nicht der erste GP-Fahrer, der wegen eines positiven Covid-19-Tests zum Zuschauen verdonnert wurde. Valentino Rossi fehlte im Oktober 2020 beim Aragón-Doppel, schon einen Monat zuvor traf es Jorge Martin – damals noch als Red Bull-KTM-Ajo-Fahrer und Moto2-Mitfavorit.

Ebenfalls 2020 verpasste Moto3-Titelanwärter Tony Arbolino den Aragón-GP trotz eines negativen Testergebnisses wegen der Quarantäne-Auflagen, nachdem ein anderer Passagier auf seinem Flug positiv getestet worden war. Sein Landsmann Riccardo Rossi fehlte kurz darauf im zweiten Aragón-Rennen, nachdem sein PCR-Test positiv ausgefallen war.

Zu Beginn der laufenden Saison konnte Jack Miller seine Heimat Australien nach überstandener Covid-19-Infektion gerade noch rechtzeitig für die Wintertests in Sepang verlassen.

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.