Imola: Audi von Valentino Rossi auf P15 in Pre-Quali

Der Audi R8 LMS GT3 evo II von Frederic Vervisch, Nico Müller und Motorrad-Superstar Valentino Rossi konnte sich in der Pre-Qualifikation für die 3 Stunden von Imola nicht im Vorderfeld platzieren.

In Imola ist der erste Trainingstag zum Saisonauftakt der GT World Challenge Europe beendet. Mit dabei ist bekanntermaßen auch Valentino Rossi. Der neunfache Motorrad-Weltmeister wechselte für 2022 in den Vierradsport und teilt sich einen 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT mit Frederic Vervisch und Nico Müller.

Am Morgen stand zunächst das freie Training auf der Agenda. Im 52 Wagen starken GT3-Feld belegte der Audi rund um Valentino Rossi den sechsten Platz mit einer Zeit von 1:40,586 Minuten. Diese Zeit hatte Vervisch in den 4,909 Kilometer langen Asphalt von Imola gebrannt. Die Bestzeit ging mit 1:40,298 Minuten an einen Mercedes-AMG GT3, der von den Werksfahrern Raffaele Marciello, Daniel Juncadella und Jules Gounon (AMG AKKODIS ASP Team) gefahren wird.

Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen des Pre-Qualifyings. Dies ist ebenfalls eine Art freies Training. Sollte jedoch die eigentliche Qualifikation aus irgendeinem Grund ausfallen, so würden die Zeiten aus dieser Session für die Startaufstellung herangezogen - daher der Name Pre-Qualifying.

Mit einer Zeit von 1:40,638 Minuten lag der Audi von Rossi/Vervisch/Müller auf Platz 15. Sie hatten 0,474 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, die erneut vom Mercedes-AMG von Marciello, Juncadella und Gounon erzielt wurde.

In Imola folgt als nächste Session die Qualifikation am Sonntag ab 9:00 Uhr. An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action am heimischen Bildschirm verfolgt werden kann.