Maverick Viñales: Gefühl zur Aprilia nicht konstant

«Wir wissen, dass wir sehr stark sein können, aber die Zeit ist begrenzt», betonte Aprilia-Werkspilot Maverick Viñales vor dem GP von Argentinien. Der MotoGP-Routinier glaubt an eine starke Zukunft mit seinem Team.

Position 12 beim Saisonstart in Katar und der ernüchternde 16. Platz beim Regenrennen auf Lombok – die Bilanz von Aprilia-Fahrer Maverick Viñales ist nicht brillant, wenn man die Performance seines Teamkollegen Aleix Espargaró (Platz 4 in Katar, Rang 9 in Indonesien) damit vergleicht. Dennoch sieht der ehemalige Yamaha-Pilot das Potenzial und auch für den Argentinien-GP, der nur verkürzt stattfinden kann, glaubt er an eine ordentliche Steigerung.

«Wir werden mit unserm Plan fortfahren. Die Anpassung funktioniert gut und ich bin ganz zufrieden, wie das Motorrad funktioniert», freute sich der Spanier im Interview. «Wir entwickeln uns von Wochenende zu Wochenende weiter. Auch wenn es ein kürzeres Wochenende wird, für uns ändert sich nichts, wir möchten den Rückstand so schnell es geht schließen. Nach dem GP in Mandalika waren wir natürlich nicht zufrieden, denn wir haben uns ein deutlich stärkeres Ergebnis erhofft.»

Wäre in einem trockenen Rennen zuletzt auf Lombok ein stärkeres Ergebnis möglich gewesen? Immerhin ist Viñales am im Regen sogar am Ende Spitzenzeiten gefahren. «Im Warm-up in Indonesien haben wir einen ordentlichen Schritt gemacht, wir hoffen, dass wir auch in Las Termas daran anknüpfen können. Wir haben zuletzt gesehen, dass wir den gleichen Rhythmus wie Fabio haben», stellte er klar.

Viñales weiter: «Wenn ich zu den Rennstrecken komme, ist für mich alles neu und es fühlt sich ganz anders an. Beim Test zum Beispiel hatte ich einige Tage, wo es sehr einfach für mich war, auch in Mandalika. Als wir nach Katar kamen, bin ich ganz anders gefahren und es fühlte sich komplett anders an. Die Umstellung von einem Gefühl zum anderen ist für mich sehr schwierig. Wir arbeiten daran und immer, wenn wir zum Warm-up kommen und vorher Kleinigkeiten am Set-Up verändert haben, dann steigern wir uns um eine Sekunde.»

Das Layout des Red Bull Rings in Spielberg wurde für Motorrad-Veranstaltungen angepasst. Damit schwere Unfälle wie der 2020 zwischen Morbidelli und Zarco nicht mehr vorkommen, wurde eine Schikane vor Kurve 3 gebaut. Damals war Viñales nur knapp an den schlitternden Bikes vorbeigekommen. Wie sieht er die Änderung? «Ich bin einer der Beteiligten gewesen, denn die Bikes haben mich nur um wenige Millimeter verpasst. Deshalb ist es mir egal, wie die Kurve gestaltet wurde oder wie das Layout der Schikane ist. Ich bin glücklich damit», antwortete der Aprilia-Pilot.

Der neue Zeitplan für den Argentinien-GP (MESZ):

Samstag, 2. April

13.15 – 14.05 Uhr: Moto3, FP1

14.20 – 15.10 Uhr: Moto2, FP1

15.25 – 16.15 Uhr: Moto3, FP2

16.30 – 17.20 Uhr: Moto2, FP2

17.35 – 18.35 Uhr: MotoGP, FP1



18.50 – 19.05 Uhr: Moto3, Qualifying 1

19.15 – 19.30 Uhr: Moto3, Qualifying 2

19.45 – 20.00 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.10 – 20.25 Uhr: Moto2, Qualifying 2

20.40 – 21.40 Uhr: MotoGP, FP2

22.05 – 22.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

22.30 – 22.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

14.20 – 14.40 Uhr: Moto3, Warm-up

14.50 – 15.10 Uhr: Moto2, Warm-up

15.20 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Rennbeginnzeiten (unverändert)

17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)