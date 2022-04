Termas FP1: Bestzeit Nakagami, Bezzecchi überrascht

Vor zwei Tagen glaubte Takaaki Nakagami noch, er würde den Argentinien-GP verpassen, nach FP1 liegt der LCR-Honda-Pilot auf Platz 1. Márquez-Ersatz Stefan Bradl begann mit Rang 22.

Um 12.35 Uhr Ortszeit (17.35 Uhr MESZ) begann am Samstag schließlich auch für die Königsklasse der Argentinien-GP 2022, auch der inzwischen wieder negativ getestete Takaaki Nakagami war rechtzeitig für die erste Session eingetroffen. Weil der Freitag abgesagt werden musste und vor dem Qualifying (ab 22.05 Uhr MESZ) nur zwei freie Trainings nachgeholt werden, sind FP1 und FP2 jeweils eine volle Stunde lang.

Nach der ersten Viertelstunde lag «Taka» Nakagami in 1:40,473 min vorne. Hinter dem LCR-Honda-Pilot folgten Fabio Quartararo, Brad Binder, Alex Rins und Franco Morbidelli, der dann in Kurve 1 einen Ausritt ins Kiesbett unternahm, aber auf seiner Werks-Yamaha sitzen blieb.

Die Fahrer berichteten nach den ersten Runs, dass die Strecke noch schmutzig war und wenig Grip bot. Nach 20 Minuten blieb Yamaha-Star Quartararo in 1:39,990 min als Erster unter der Marke von 1:40 min, während Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) in Kurve 7 weit ging.

Zur Erinnerung: Die Pole-Zeit von Marc Márquez war 2019 eine 1:38,304 min. Der All-Time-Lap-Record des abwesenden Repsol-Honda-Stars steht seit 2014 bei 1:37,683 min. Márquez wird an diesem Wochenende übrigens schon zum 17. Mal seit Brünn 2020 von Stefan Bradl ersetzt.

Der HRC-Testfahrer lag nach einer halben Stunde auf dem 19. Rang nur 0,9 sec zurück. An der Spitze lag Quartararo gute zwei Zehntel vor Jack Miller und Alex Rins. WM-Leader Enea Bastianini, dessen Gresini-Ducati-Maschinen erst in den frühen Morgenstunden im Fahrerlager eingetroffen waren, hatte zu diesem Zeitpunkt erst acht Runden absolviert, auf der Zeitenliste schien er nur auf dem 21. Platz auf.

Als noch 28 Minuten auf der Uhr standen, übernahm Aleix Espargaró auf der Aprilia RS-GP in 1:39,847 min Platz 1. Sein Bruder Pol reihte sich auf der Repsol-Honda 0,110 sec dahinter auf dem zweiten Zwischenrang ein. Mit Maverick Viñales blieb dann ein vierter Fahrer unter 1:40 min.

Aleix Espargaró setzte dann in 1:39,509 min die neue Richtzeit. Damit lag der 32-jährige Spanier, der vor seinem 200. Start in der «premier class» steht, 20 Minuten vor Schluss ganze 0,390 sec vor Quartararo, der sich wieder auf den zweiten Platz schob. Einen Wackler in Kurve 1 überstand die Aprilia-Speerspitze unbeschadet. WM-Leader Bastianini spulte inzwischen ebenfalls seine Runden ab und lag als Zwölfter noch 0,805 sec zurück.

Die Top-10 zehn Minuten vor Schluss: Aleix Espargaró, Rins, Quartararo, Pol Espargaró, Viñales, Mir, Oliveira, Zarco, Bagnaia und Nakagami. Diese Reihenfolge wurde dann aber noch kräftig aufgemischt, weil in den finalen Minuten der Session immer mehr weiche Hinterreifen zum Einsatz kamen.

Nakagami machte in 1:39,486 min den Anfang. Quartararo legte zwei schnellste Runden nach und stand mit einer 1:39,155 min an der Spitze. VR46-Rookie Marco Bezzecchi, der 2018 in der Moto3 in Argentinien seinen ersten GP-Sieg überhaupt gefeiert hatte, überraschte zwischenzeitlich als Zweiter, wurde dann aber von den Espargaró-Brüdern und Nakagami noch auf Platz 5 verdrängt – Taka holte sich in 1:39,028 min sogar Platz 1 zurück.

Aleix Espargaró fuhr seine schnellste Runde auf einem Medium-Hinterreifen. Die Top-10 liegen in nur vier Zehntelsekunden. Zwei Honda sind in den Top-3 zu finden, Márquez-Ersatz Bradl belegte Platz 22.

MotoGP-Ergebnis, Termas, FP1 (2. April):

1. Nakagami, Honda, 1:39,028 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,127 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,195

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,196

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,202

6. Rins, Suzuki, + 0,246

7. Oliveira, KTM, + 0,290

8. Viñales, Aprilia, + 0,368

9. Brad Binder, KTM, + 0,397

10. Mir, Suzuki, + 0,399

11. Bastianini, Ducati, + 0,561

12. Bagnaia, Ducati, + 0,594

13. Gardner, KTM, + 0,676

14. Alex Márquez, Honda, + 0,728

15. Zarco, Ducati, + 0,774

16. Marini, Ducati, + 0,802

17. Miller, Ducati, + 0,871

18. Morbidelli, Yamaha, + 0,932

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,976

20. Martin, Ducati, + 1,154

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,265

22. Bradl, Honda, + 1,318

23. Fernandez, KTM, + 1,446

24. Dovizioso, Yamaha, + 1,693