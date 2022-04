Remy Gardner (KTM/17.): «Leider nicht der Wendepunkt»

Die Tech3-KTM-Rookies Remy Gardner und Raúl Fernández zahlten in Argentinien Lehrgeld. Während Raúl Fernández (16.) nach einem klasse Start Fehler unterliefen, war Remy Gardner (17.) enttäuscht über die vergebene Chance.

Platz 16 und 17 für Raúl Fernández und Remy Gardner waren nicht das Ergebnis, das sich Teamchef Hervé Poncharal vor dem Wochenende in Argentinien erhofft hatte. Zwar liegt KTM sowohl in der Fahrer- auch als der Konstrukteurs-Wertung derzeit auf Rang 2, doch haben die Tech3-Neulinge wenig Anteil an dieser Leistung. Gardner sammelte beim Saisonauftakt in Katar immerhin seinen ersten WM-Zähler, jedoch lag er seitdem weit außerhalb der Punkteränge. Fernández wartet hingegen noch auf seine ersten Punkte in der Königsklasse.

In Argentinien erwischte Fernández einen guten Start ins 25-Runden-Rennen und schoss im ersten Umlauf von Startposition 21 auf Rang 15 vor. «Ich hatte einen großartigen Start und eine beeindruckende erste Kurve», bestätigte der 21-jährige Spanier. «Als ich Miguel Oliveira sah, wusste ich, dass ich unbedingt an ihm dranbleiben muss, um zu lernen. Leider machte ich wegen des vollen Tanks einige Fehler.»

Der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 verlor daraufhin wieder drei Plätze. «In Runde 6 wurde ich dann etwas ruhiger und versuchte, eine konstante Pace zu finden. Ich habe mein Maximum gegeben und bin sehr glücklich. Ich weiß jetzt, wie man ein MotoGP-Rennen angehen muss und wo ich mich in der Zukunft verbessern muss. Es war erst mein zweites Mal in Argentinien und angesichts der Umstände haben wir ein super Rennen gezeigt.» Fernández verwies damit auf die fehlende Trainingszeit, nachdem der GP aufgrund des Frachtkisten-Problems auf ein Zweitages-Event gekürzt worden war.

Drei Sekunden hinter Fernández sah Stallkamerad Gardner die Zielflagge als 17. «Die erste Rennhälfte habe ich sehr genossen, ich konnte an der Gruppe vor mir dranbleiben und hatte schöne Kämpfe», begann Gardner seine Analyse. «Jedoch hatte ich ab Mitte des Rennens immer mehr Probleme. Wir verbessern uns zwar stetig, jedoch steigern sich alle anderen Fahrer auch, sodass wir an der gleichen Stelle verharren. Wir müssen es Schritt für Schritt angehen und schauen, dass wir uns in jedem Rennen verbessern.»

Dabei hatte sich Gardner für den Lauf auf dem Autodromo Termas de Río Hondo viel vorgenommen: «Ich mag die Strecke sehr und hatte hier in den vergangenen Jahren immer gute Ergebnisse. Deshalb dachte ich, dass Rennen könnte für mich ein Wendepunkt sein, leider war es das nicht.»

Der 24-jährige KTM-Pilot betonte dennoch seine positive Entwicklung: «Im Vergleich zum ersten Rennen in Katar habe ich in Argentinien den Rückstand auf den Ersten fast halbiert, das ist sehr positiv.» Gardner kam in Argentinien knapp 29 Sekunden hinter Sieger Aleix Espargaró (Aprilia) ins Ziel, in Katar fehlten ihm noch über 41 Sekunden auf den Gewinner.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.