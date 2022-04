Johann Zarco (Ducati/9.): «Ende war sehr kompliziert» 10.04.2022 - 22:49 Von Tim Althof

© Gold & Goose Johann Zarco

Ducati-Fahrer Johann Zarco fuhr am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Austin auf den neunten Platz. Zu Beginn des Rennens zeigte er sich kampfstark, doch am Ende machten Körper und Hinterreifen schlapp.