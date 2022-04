Darryn Binder (Yamaha): Plötzlich keine Leistung mehr

Ein technisches Problem mit einem Sensor veranlasste bei Yamaha-Fahrer Darryn Binder am Sonntag einen ungeplanten Besuch in der Box in Austin. Dennoch sah der Südafrikaner die Zielflagge im MotoGP-Rennen.

Darryn Binder (WithU RNF Yamaha MotoGP Team) fuhr am Sonntag beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» auf den 22. Rang. Der große Rückstand auf Ducati-Pilot Enea Bastianini, der das Rennen über 20 Runden gewann, kam vor allem durch einen ungeplanten Besuch in der Box zustande. Insgesamt traut sich der Yamaha-Pilot bei den kommenden Rennen in Europa einen großen Schritt nach vorne zu.

«Es war ein sehr schweres Wochenende für mich, ich habe einige Fehler gemacht, bin oft gestürzt und hatte einige Probleme», blieb Binder nach dem GP in Austin realistisch. «Ich wusste, dass das Rennen sehr anstrengend und heiß werden würde, deshalb wollte ich so schnell es geht das Ziel erreichen. Leider hatte ich in Kurve 4 einen großen Moment, als ich viel zu schnell in die Kurve bin. Anschließend konnte ich mich wieder ran kämpfen und gute Rundenzeiten fahren. Leider ließ der Grip nach und ich bin mit Remy und ‚Diggia‘ unterwegs gewesen.»

Der 24-jährige Südafrikaner erklärte, was es mit dem Problem auf sich hatte. «Leider hatten wir ein technisches Problem und ich hatte einen Leistungsverlust durch einen Sensor, der nicht richtig arbeitete. Ich bin in die Box gefahren, doch als ich gerade bei meiner Mannschaft ankam, bemerkte ich, dass das Bike wieder funktionierte», betonte der Yamaha-Pilot. «Ich habe dann kurz mit meinen Leuten gesprochen, ihnen gesagt, dass das Problem scheinbar wieder weg ist und dann bin ich das Rennen zu Ende gefahren.»

«Ich habe sehr viel Erfahrung sammeln können und es war mit Abstand die herausforderndste Strecke, auf der ich unterwegs war. Ich bin froh, am Ende das Ziel erreicht zu haben. Es kann mich nur stärker machen fürs nächste Rennen. Ich konnte gute Fortschritte machen und bin mir sicher, bald zu den Jungs in den Punkterängen aufzuschließen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Rins, Bastianini, Miller © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Wie sieht Binder die Fortschritte nach seinem Aufstieg aus der Moto3 in die MotoGP-Klasse? «Nach den ersten paar Rennen sind die Erwartungen gestiegen. Nach den beiden starken Rennen in Katar und Mandalika, habe ich von mir erwartet, dass es so weiter geht», gab er zu. «Aber ich bekam Probleme und Argentinien war ein komisches Wochenende mit nur Samstag und Sonntag und mit dem Griplevel im Rennen. Austin ist so herausfordernd, etwas ganz anderes.»

«Ich glaube an mich und ich bin mir sicher, dass wir aus jeder Situation einen Fortschritt machen können. Sobald wir in Europa wieder auf normalen Strecken unterwegs sind, in Jerez, wo ich erstmals auf dem Bike saß, dann sollten wir erneut einen Schritt machen können.»

MotoGP-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 41:23,111 min (159,8 km/h)

2. Rins, Suzuki, + 2,058 sec

3. Miller, Ducati, + 2,312

4. Mir, Suzuki, + 3,975

5. Bagnaia, Ducati, + 6,045

6. Marc Márquez, Honda, + 6,617

7. Quartararo, Yamaha, + 6,760

8. Martin, Ducati, + 8,441

9. Zarco, Ducati, + 12,375

10. Viñales, Aprilia, + 12,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,947

12. Brad Binder, KTM, + 13,376

13. Pol Espargaró, Honda, + 17,961

14. Nakagami, Honda, + 18,770

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,319

16. Morbidelli*, Yamaha, + 29,129

17. Marini, Ducati, + 29,630

18. Oliveira, KTM, + 32,002

19. Fernández, KTM, + 37,062

20. Gardner, KTM, + 42,442

21. Di Giannantonio, Ducati, + 42,887

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1:42,171 min

– Alex Márquez, Honda

– Bezzecchi, Ducati



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.