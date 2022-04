Jorge Martin (8./Ducati): «Musste mich verbessern»

Jorge Martin kämpfte sich am Freitag durch den Regen in Portimão. Der Spanier landete in den freien Trainings auf Platz 8 und kämpfte gegen seine Probleme im Nassen an. Im Nachhinein bewertete er die MotoGP-Regenreifen.

In Mandalika hatte Ducati-Pilot Jorge Martin aus dem Pramac-Team sehr stark mit den nassen Bedingungen zu kämpfen. Der Spanier stürzte damals im MotoGP-Rennen. Beim fünften Rennwochenende der Saison in Portimão konnte Martin am Freitag gleich seine Skills im Regen verbessern und der Spanier holte mit Platz 8 ein beachtliches Ergebnis. Auf Marc Márquez (Honda) an der Spitze fehlten ihm keine sieben Zehntelsekunden.

«Die nassen Bedingungen waren ein Punkt, bei dem ich mich verbessern musste, denn wir sind nicht die Stärksten im Regen», gab der 24-Jährige später im Interview zu. «Wir mussten einen Schritt nach vorne machen und es war ein guter Tag, der mich glücklich stimmt. Insgesamt ist mein Vertrauen deutlich besser, als es in Mandalika war.»

Auch wenn sich der Ducati-Fahrer am Nachmittag nicht steigern konnte, einige Fortschritte erzielte er in FP2 trotzdem. «Am Nachmittag konnte ich mit 25 Runden alten Reifen eine gute Rundenzeit fahren, nicht weit von der Spitze entfernt. Ich habe mich bei den Verhältnissen sehr stark gefühlt», freute er sich.

«Es fehlte etwas an Grip am Hinterrad auf der linken Seite. Ich denke, das lag aber mehr an den Temperaturen als am Hinterreifen insgesamt. Der Reifen ist gut, aber vielleicht kann Michelin in Zukunft etwas an der linken Seite verbessern. Die Medium- und die weiche Mischung funktionieren gut», sagte der WM-Zehnte.

Bei kaum mehr als zehn Grad war es am ersten Tag auf dem Autodromo Internacional do Algarve ziemlich ungemütlich. Auch am Samstag soll es nicht viel besser werden. «Der weiche vordere Regenreifen ist extrem weich. Es hat sehr viele Bewegungen und man findet kein gutes Gefühl damit, das ist ungewöhnlich», klagte Martin. «Deshalb nahmen wir den Medium-Reifen, er ist etwas langsamer, aber du kannst sehr hart bremsen. Er bietet uns sehr starken Grip im Nassen.»

MotoGP-Gesamtergebnis FP1 + FP2, Freitag, 22. April

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

