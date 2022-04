Aleix Espargaró (Aprilia): «WM-Führung nicht wichtig»

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró landete am Samstag im MotoGP-Qualifying von Portimão auf Platz 3. Der Spanier betonte anschließend, dass er im Rennen einen Platz auf dem Podium anvisiert.

Aleix Espargaró liegt nach vier von 21 Rennen auf WM-Platz 3. Da seine direkten Konkurrenten Enea Bastianini (Ducati) und Suzuki-Fahrer Alex Rins am Samstag im Qualifying der MotoGP-Klasse auf dem Autodromo Internacional do Algarve Fehler machten und am Sonntag im Rennen nur vom Ende des Feldes starten können, hat er gute Chancen von Position 3 auf die WM-Führung. Doch der Aprilia-Werksfahrer stellte klar, dass ihn das nicht wirklich interessiert.

«Es war bisher ein sehr schweres Wochenende und ich bin sehr glücklich mit Platz 3», freute sich der Spanier in der Pressekonferenz am Samstagnachmittag. «Als ich am Morgen aufgestanden bin und frühstückte, habe ich aus dem Fenster geschaut und ich war mir sicher, dass es ein sehr schwieriger Tag wird. Ich war am Freitag außerhalb der Top-10 und ich wusste, dass es sehr anstrengend werden würde.»

Aleix, der 0,2 Sekunden hinter Polesetter Johann Zarco (Ducati) landete, fügte anschließend hinzu: «Im letzten Moment konnte ich mich am Samstagmorgen in Q2 platzieren und das war wichtig, denn die schwierigste Session war an diesem Tag das Q1, dort war es sehr rutschig.»

«Mit den Slicks in Q2 habe ich mich sehr gut zurechtgefunden, auch wenn die ersten drei oder vier Runden nicht einfach waren. Ich durfte keine Fehler machen, denn es war klar, das die Strecke von Runde zu Runde besser werden würde. Am Wichtigsten war es, in den letzten fünf Minuten auf dem Bike sitzen zu bleiben und am Ende etwas zu riskieren», erklärte der MotoGP-Sieger von Termas de Rio Hondo. «Das Motorrad funktionierte sehr gut und ich bin froh, dass wir so stark sein konnten. Ich hoffe, am Sonntag regnet es nicht, dann wird es für uns von Startplatz 3 etwas einfacher.»

Weil Bastianini und Rins weit hinten stehen, wie sieht Espargaró die Chancen auf die WM-Führung nach dem Rennen? Ist ein Sieg in Portimão möglich? «Aktuell ist es nicht so wichtig, in der Meisterschaft zu führen, denn es ist noch sehr früh», stellte er klar. «Wir haben am Sonntag eine gute Chance auf dem Podium zu landen. Wenn ich die Chance habe, als WM-Führender nach Jerez zu kommen, zum sechsten Saisonrennen, dann bedeutet das, dass wir sehr schnell sind.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão, Q2 (23. April):

1. Zarco, Ducati, 1:42,003 min

2. Mir, Suzuki, 1:42,198 min, + 0,195 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:42,235, + 0,232

4. Miller, Ducati, 1:42,503, + 0,500

5. Quartararo, Yamaha, 1:42,716, + 0,713

6. Bezzecchi, Ducati, 1:42,716, + 0,713

7. Alex Márquez, Honda, 1:42,903, + 0,900

8. Marini, Ducati, 1:43,179, + 1,176

9. Marc Márquez, Honda, 1:43,575, + 1,572

10. Pol Espargaró, Honda, 1:43,832, + 1,829

11. Oliveira, KTM, 1:44,066, + 2,063

12. Brad Binder, KTM, 1:44,710, + 2,707



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:47,936

14. Viñales, Aprilia, 1:49,332

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:49,639

16. Dovizioso, Yamaha, 1:49,695

17. Nakagami, Honda, 1:49,889

18. Bastianini, Ducati, 1:50,618

19. Morbidelli, Yamaha, 1:50,702

20. Gardner, KTM, 1:50,953

21. Savadori, Aprilia, 1:51,308

22. Darryn Binder, Yamaha. 1:51,639

23. Rins, Suzuki, 1:52,300

24. Fernández, KTM, 1:53,603

25. Bagnaia, Ducati (ohne Zeit)