Jack Miller (Ducati): Mit Basis-Set-up auf Platz 4

Ducati-Werksfahrer Jack Miller fuhr am Samstag beim «Grande Premio Tissot de Portugal» in Portimão im Trockenen zu Startplatz 4. Obwohl sich der Australier mehr erhofft hatte, war er zufrieden mit seiner Leistung.

Beide Sessions am Freitag beim MotoGP-Event in Portimão waren nicht wirklich nützlich und auch am Samstagmorgen machte der Regen den Fahrern einen Strich durch die Rechnung. Im Qualifying trocknete die Piste an der Algarve ab und erstmals waren die Fahrer auf trockener Strecke mit Slicks gefordert. Jack Miller ist bekanntermaßen ein großer Favorit bei abtrocknender Piste und am Ende reichte es für Startplatz 4, auf Polesetter Johann Zarco (Pramac Racing/Ducati) fehlten ihm exakt 0,5 Sekunden.

«Die Bedingungen waren sehr gut für uns. Die Jungs in Q1 hatten es deutlich schwieriger», stellte Miller im Interview klar. «Auch FP4 war schwierig, denn du überhitzt dir die Reifen sehr schnell. Es war komisch, denn die Strecke trocknete ab und die Ideallinie war schon fast trocken, doch trotzdem waren wir langsamer als im völlig Nassen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró & Joan Mir © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir, Johann Zarco & Aleix Espargaró Zurück Weiter

Der WM-Siebte betonte am Samstag, wie wichtig es ist, ein gutes Gefühl mit dem Bike zu haben. «Zumindest konnten wir in Q2 die Slicks auspacken und das war gut für uns. Ich habe mich gleich gut gefühlt auf den Reifen und das Motorrad hat gut funktioniert. Gerade bei diesen Bedingungen ist es wichtig, dass du ein gutes Gefühl für das Bike hast, denn du musst dich an den feuchten Stellen vorbei schlängeln», sagte der Ducati-Pilot. «Der Wind war sehr stark, besonders in der letzten Kurve hat er uns von der Linie gezogen. Leider habe ich meine letzte Runde etwas verhagelt.»

Nach sehr vielen Trainings im Regen, mit welchem Set-up beginnt man dann im Trockenen? «Die Daten vom letzten Jahr zu verwenden ist nicht leicht, denn das Bike hat sich verändert und die Temperaturen unterscheiden sich sehr», so Miller. «Zumindest die Reifen sind dieselben aus dem letzten Jahr. Wir konnten mit dem Set-up aus der letzten Saison ein gutes Basis-Set-up herstellen. Die paar Runden im Trockenen geben uns ein paar Infos, die wir für das Rennen nutzen können. Das Warm-up wird noch sehr wichtig sein.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão, Q2 (23. April):

1. Zarco, Ducati, 1:42,003 min

2. Mir, Suzuki, 1:42,198 min, + 0,195 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:42,235, + 0,232

4. Miller, Ducati, 1:42,503, + 0,500

5. Quartararo, Yamaha, 1:42,716, + 0,713

6. Bezzecchi, Ducati, 1:42,716, + 0,713

7. Alex Márquez, Honda, 1:42,903, + 0,900

8. Marini, Ducati, 1:43,179, + 1,176

9. Marc Márquez, Honda, 1:43,575, + 1,572

10. Pol Espargaró, Honda, 1:43,832, + 1,829

11. Oliveira, KTM, 1:44,066, + 2,063

12. Brad Binder, KTM, 1:44,710, + 2,707



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:47,936

14. Viñales, Aprilia, 1:49,332

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:49,639

16. Dovizioso, Yamaha, 1:49,695

17. Nakagami, Honda, 1:49,889

18. Bastianini, Ducati, 1:50,618

19. Morbidelli, Yamaha, 1:50,702

20. Gardner, KTM, 1:50,953

21. Savadori, Aprilia, 1:51,308

22. Darryn Binder, Yamaha. 1:51,639

23. Rins, Suzuki, 1:52,300

24. Fernández, KTM, 1:53,603

25. Bagnaia, Ducati (ohne Zeit)