Maverick Viñales (10./Aprilia): «Machen etwas falsch»

Während Aleix Espargaró beim MotoGP-Rennen in Portimão auf dem Podium landete, gelang Aprilia-Teamkollege Maverick Viñales der zehnte Platz im Rennen über 25 Runden. Er kennt jedoch den Lösungsansatz genau.

Maverick Viñales strandete am Samstag im trickreichen MotoGP-Qualifying von Portimão auf Startplatz 14. Der Spanier verpasste somit den Sprung in Q2, wovon er das Ergebnis am Sonntag im Rennen abhängig macht. «Top Gun» fuhr auf Platz 10 über die Ziellinie, auf den Sieger Fabio Quartararo (Yamaha) verlor er 18 Sekunden, auf seinen Teamkollegen Aleix Espargaró auf Platz 3 fehlten ebenfalls 1zwölf Sekunden.

«Es war kein schlechtes Rennen für mich, aber ich bin etwas enttäuscht. Ich bin überzeugt, dass wir deutlich besser sind, als es der zehnte Platz hergibt», ärgerte sich der 27-Jährige im Interview nach dem fünften Rennen der Saison.

Der WM-14. betonte anschließend: «Leider haben wir im dritten freien Training einen großen Fehler gemacht und danach ist das Wochenende in eine schlechte Richtung verlaufen. Wir haben es nicht in das zweite Qualifying geschafft.»

Dennoch blieb der Spanier optimistisch für die Zukunft. Bereits am kommenden Wochenende steht der nächste Grand Prix in Jerez auf dem Plan. «Wir müssen das Problem beheben, das ist nicht so kompliziert. Wir brauchen nur eine gute Runde, das ist nicht so schwierig», war sich Vinales sicher. «Wir müssen weiter alles geben und dann werden wir sehen, wo wir in Jerez stehen. Es ist eine ganz andere Rennstrecke, sie ist viel flacher und ich denke, sie wird uns liegen.»

Freute sich der Aprilia-Werksfahrer über den dritten Platz von Teamkollege Aleix Espargaró? «Aleix auf dem Podium zu sehen, gibt uns eine extra Portion Motivation. Leider zeigt das aber auch, dass wir etwas falsch machen. Ein Podestplatz ist für uns unmöglich. Unser Ergebnis ist inakzeptabel», erwiderte er knallhart.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 50. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 19. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 66. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9 LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.