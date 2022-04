Darryn Binder (Yamaha): Um drei Sekunden gesteigert

Für MotoGP-Rookies Darryn Binder war das Wochenende in Portimão nicht leicht. Der Yamaha-Fahrer litt unter den wechselhaften Bedingungen und er kämpfte mit seinem Bike im Rennen ohne Erfahrung im Trockenen.

Am Freitag und Samstagmorgen gestaltete sich die Strecke in Portimão unter nassen Bedingungen als großer Herausforderung für den Yamaha-Piloten Darryn Binder. Der Südafrikaner musste dann im kniffligen Q1 gegen die erfahrenen MotoGP-Piloten bestehen und er fuhr am Ende auf Startplatz 22. Für alle Fahrer war das Warm-up am Sonntag von besonderer Bedeutung, denn es war die erste wirklich trockene Session und damit die große Chance, vor dem Rennen noch etwas am Motorrad anzupassen.

«Das Rennen war okay. Leider war es ein sehr schwieriges Wochenende mit der Menge an Regen. Im Warm-up hatten wir die Gelegenheit, auf trockener Strecke zu fahren, doch ich hatte sehr große Probleme und ich war sehr langsam», berichtete Binder nach Rennende.

Er landete auf dem 17. Platz, 50 Sekunden hinter Fabio Quartararo (Yamaha), der den Lauf gewann. «Im Rennen habe ich etwas Gefühl zum Bike gefunden. Ich habe mich vom Warm-up zum Rennen um drei Sekunden verbessert und ich konnte das Rennen mit einer gleichmäßigen Pace fahren», freute sich der Yamaha-Fahrer vom Team WithU RNF. «Natürlich benötigte ich mehr Zeit auf der trockenen Strecke, um einen Schritt nach vorne zu machen und um mit den anderen mitzufahren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portugal © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Fabio Quartararo gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo © Gold & Goose Zarco, Quartararo, A. Espargaró © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo Zurück Weiter

Bis drei Runden vor Ende kämpfte der 24-Jährige um den letzten WM-Punkt, doch als sein Vordermann aus dem Rennen war, war der Rhythmus dahin. «Ich konnte mit Di Giannantonio mithalten und am Ende sind wir auf Bezzecchi aufgelaufen. Leider hatte Di Giannantonio ein Problem, er war ein gutes Zugpferd, ich konnte dann nicht mehr an Bezzecchi rankommen», sagte Binder.

«Jedes Wochenende gehört zum Lernprozess dazu und ich weiß genau, was ich benötige, um den nächsten Schritt zu machen. Ich muss noch später bremsen und das Bike schneller stoppen, das wäre der nächste Schritt, um schneller zu werden», betonte der jüngere Bruder von Red Bull KTM-Fahrer Brad Binder. «Wenn ich Daten mit den anderen vergleiche, verliere ich in der Beschleunigung kaum etwas. Ich verliere einfach sehr viel Zeit beim Bremsen, besonders am Ende der langen Geraden.»

Binder freut sich auf das kommende Rennen in Jerez (Spanien). «Ich bin sehr gespannt auf das Wochenende in Jerez und auf den anschließenden Test. Nach so einem GP-Wochenende mit so wenig Zeit auf trockener Piste willst du eigentlich direkt weiter machen, denn nach dem Rennen hat man sehr viele Ideen, um sich zu steigern. Der Test am Montag wird sehr wichtig sein», stellte der WM-21. klar.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.