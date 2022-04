Dritter Rennsturz von Jorge Martin – zu viel Druck?

Ein Wochenende zum Vergessen für Ducati-Fahrer Jorge Martin in Portimão. Der Spanier schaffte es am Samstag nicht unter die Top-12 und am Sonntag im MotoGP-Rennen stürzte er bereits in Runde 5. Hat er zu viel Druck?

Nach den drei freien Trainings im Regen von Portugal stand Pramac Racing-Fahrer Jorge Martin auf Position 12, weshalb er den Umweg über Q1 nehmen musste. Der 24-Jährige kam dann aufgrund der durchwachsenen Bedingungen im ersten Zeittraining nicht in das zweite Qualifying und musste mit Startplatz 13 vorliebnehmen.

Am Sonntagmorgen hatten die Fahrer im Warm-up die Möglichkeit, sich auf eine trockene Strecke für das 25-Runden-Rennen vorzubereiten, doch auch dort gelang Martin, der im Vorjahr einen schweren Sturz in Portimão hatte und sich dabei Verletzungen am rechten Daumen, am rechten Fußknöchel, am linken Schienbeinkopf und eine Fraktur am linken Mittelhandknochen zugezogen hatte, kein Platz in den Top-10.

Das fünfte Saisonrennen endete für den Ducati-Fahrer bereits in Runde 5 im Kiesbett an der Algarve. Es war bereits sein dritter Rennsturz in diesem Jahr. In Katar wurde er von Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia aus dem Rennen befördert, in Mandalika wurde er Opfer der regnerischen Bedingungen. Kommt der Moto3-Weltmeister 2018 zu sehr unter Druck?

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portugal © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Fabio Quartararo gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo © Gold & Goose Zarco, Quartararo, A. Espargaró © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Ich fühlte mich gut und ich war stark. Startplatz 13 war ein Problem, aber ich hatte einen guten Start und ich habe mit Marc und Pol gekämpft», schilderte Martin nach dem Rennen. «Wir haben uns gegenseitig überholt, aber mir viel es schwer, an ihnen vorbei zu kommen. Ich habe dann etwas ruhiger gemacht und mich hinter Marc aufgehalten. Ich war etwas schneller, aber ich habe dann das Vorderrad verloren.»

In der MotoGP-Gesamtwertung ist der Ducati-Fahrer auf Platz 13 abgerutscht. «Wir haben uns die Daten angesehen, aber ich habe alles wie immer gemacht. Sehr schade, denn ich bin mir sicher, dass ich sehr schnell bin. Wir hatten nicht viel Zeit auf der trockenen Piste, aber das war für fast alle gleich», so der Spanier.

«Wir haben die gleichen Probleme wie Jack. Der Kurveneingang ist ein Problem für uns mit der Front. Das Überholen ist aus diesem Grund extrem schwierig und der Sturz entstand deshalb, sagte Martin und betonte anschließend: «Zumindest auf der Geraden haben wir uns ein bisschen verbessert.»

Jorge Martin betonte in der letzten Woche, dass er aktuell bei fast jedem Team für die Zukunft andocken kann. Sein Manager Albert Valera spricht mit vielen Werksteams der MotoGP-Klasse.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.