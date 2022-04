Wilco Zeelenberg mahnt: «Andrea muss sich steigern»

Yamaha-Pilot Andrea Dovizioso fuhr in Portimão sein besten Ergebnis in dieser MotoGP-Saison ein. Der Italiener kassierte 5 WM-Punkte, doch sein WithU Yamaha RNF Team fordert mehr vom Italiener.

Platz 11 auf dem Autodromo Internacional do Algarve brachte Andrea Dovizioso vergangenes Wochenende fünf WM-Zähler ein. Es war das beste Ergebnis für den Italiener seit seiner MotoGP-Rückkehr mit Yamaha im Vorjahr. In der Weltmeisterschaft liegt der 36-Jährige nach fünf von 21 Rennen nur auf Position 20. Vor dem Spanien-GP in Jerez am Wochenende ist die Erwartung groß, dass eine weitere Steigerung erfolgen kann.

«Jerez ist nicht die beste Strecke für mich, aber ich erwarte, dass ich einen ordentlichen Schritt machen kann. Ich glaube, das Motorrad funktioniert in Jerez hervorragend», erklärte «Dovi» vor dem sechsten GP der Saison.

«Es ist gut, dass wir nach Portimão gleich nach Jerez kommen, denn mein Tempo war in Portugal nicht besonders hoch. Zumindest war mein Gefühl am Rennende etwas besser. Es wird sehr wichtig sein, einen Fortschritt zu erzielen, denn wir wollen in die Mitte der Gruppe aufrücken und wir müssen unsere Startposition verbessern», stellte der Yamaha-Fahrer klar. «Ein besserer Platz in der Startaufstellung beeinflusst das Rennen deutlich.»

Auch Teamchef Razlan Razali ist gespannt auf das Wochenende in Spanien. «Jerez ist traditionell eine gute Strecke für Yamaha, und es ist eine weitere Strecke in Europa, wo alle schnell unterwegs sein werden. Wir möchten unseren Fortschritt mit Andrea fortsetzen. Unser Ziel ist es, in den Top-10 anzukommen und konkurrenzfähig zu sein», betonte der Malaysier.

WithU steht in der Team-WM nur auf Position 11 mit 14 Zählern. «Als Team sind wir einige Punkte hinter dem nächsten ‚Independent Team‘, wir möchten so viele Punkte wie möglich holen, damit wir unsere Position in der Meisterschaft verbessern können», setzte Razali die Messlatte.

Teammanager Wilco Zeelenberg betonte, wie wichtig es ist, dass sich Dovizioso nach vorne Arbeitet. Der ehemalige GP-Pilot, weiß, wo sich der Top-Fahrer des Teams verbessern muss. «Andrea hat in Portimão Platz 11 eingefahren, aber der Abstand zur Spitze war zu hoch. Er muss sich in der ersten Rennhälfte steigern und wir hoffen, dass uns das in Jerez gelingt. Wir haben bereits im Winter auf dieser Strecke getestet, aber eigentlich mag jeder diese Piste», sagte Zeelenberg.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.