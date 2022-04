Pecco Bagnaia (Ducati): In Jerez wieder schmerzfrei?

Der Portugal-GP war für Pecco Bagnaia eine großer Herausforderung. Nach dem Sturz in Q1 und dem Besuch im Krankenhaus am Samstag, lieferte der Italiener im MotoGP-Rennen eine atemberaubende Aufholjagd.

Francesco Bagnaia nutze die Tage nach dem Rennen in Portimão, um sich von seiner Verletzung auszukurieren. Der Ducati-Werksfahrer kämpfte sich im Rennen über 25 Runden auf Platz 8 nach vorne und überholte sogar in der letzten Runde noch Honda-Star Pol Espargaró.

In der MotoGP-Gesamtwertung steht Bagnaia nach fünf von 21 Rennen auf Platz 10, punktgleich mit seinem Teamkollegen Jack Miller.

«Nach dem Sturz im Qualifying in Portugal waren ein paar Tage Pause wichtig um mich zu regenerieren und zu meiner Stärke zurückzufinden», erklärte der Italiener vor dem Wochenende in Jerez. «Obwohl ich schmerzen hatte und obwohl wir kaum auf Slicks unterwegs sein konnten, waren wir schnell im Rennen am Sonntag. Wir konnten unser selbstgestecktes Ziel erreichen.»

Bagnaia betonte vor dem «Gran Premio Red Bull de España»: «Es zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und dass mein Gefühl zur Desmosedici GP langsam zurückkehrt. Wir kommen jetzt nach Jerez, dort standen wir im letzten Jahr auf dem Podium. Wir möchten ganz vorne ein Wörtchen mitreden.»

Der bestplatzierte Ducati-Fahrer ist Enea Bastianini, der noch mit dem Vorjahres-Bike unterwegs ist. Er liegt nach zwei Saisonsiegen auf Platz 4 und hat 30 Punkte mehr auf dem Konto als die beiden Werksfahrer. Nicht zuletzt deshalb liegt Ducati auch in der Herstellerwertung auf Platz 1.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 19. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 66. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9 LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.