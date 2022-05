Miguel Oliveira (KTM): So wird er nicht glücklich

Miguel Oliveira in Jerez

Nach völlig missglücktem Qualifying hatte KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira im MotoGP-Rennen in Jerez von Startplatz 21 viel Arbeit. Der Portugiese schaffte es bis auf Platz 12 nach vorne.

Für das Qualifying am Samstag hatte Miguel Oliveira seinen Speed gut genug für die ersten zwei Startreihen eingeschätzt. Doch weil das Ride-Height-Device an der KTM RC16 nicht funktionierte und das zweite Motorrad grundlegend anders abgestimmt war, strandete der 27-Jährige auf dem tristen 21. Startplatz.



Oliveira konnte sich während des 25-Runden-Rennens auf dem Circuito de Jerez bis auf Platz 12 nach vorne arbeiten, kam aber mit 23,1 sec Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) ins Ziel. Zum besten KTM-Fahrer Brad Binder auf Platz 10 fehlen dem Portugiesen 3 sec.

«Ich kann nicht sagen, dass ich mit diesem Ergebnis glücklich bin», meinte Oliveira kurz angebunden. «Aber wenn du vom Ende der Startaufstellung kommst, entspricht das dem, was wir erreichen konnten. Mein Hinterreifen vibrierte – woher das kam, müssen wir erst noch herausfinden. Wenigstens haben wir ein paar Punkte geholt, das ist immer gut. Aber mit einem zwölften Platz kann man nicht glücklich sein. Im Test am Montag in Jerez können wir das Motorrad hoffentlich verbessern und finden etwas, das uns schneller macht.»

In der Weltmeisterschaft liegt Oliveira nach sechs Rennen mit 43 Punkten auf Platz 10, Red-Bull-Teamkollege Brad Binder ist mit 48 Zählern Achter. WM-Leader und Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) hat bereits 89 Punkte.

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.